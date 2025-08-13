- 12:59 Стипендія у 8000 гривень: коли буде, і хто отримає
- 12:52 Окупантів залишили без палива: ЗСУ вразили нафтоперекачувальну станцію росіян
- 12:43 Тандем автоматизації і персоналізації для покращення сервісу: Бабенко про використання ШІ у digital-індустріях
- 12:29 «Дайте нам баринь замість баранців»: в Опішні увіковічили пам’ять знаного гончаря Василя Омеляненка
- 12:16 В Україні понад 19 тисяч аптек — більше, ніж хлібних магазинів, — голова пацієнтського фонду
- 12:14 Перед зустріччю з путіним: сьогодні Трамп, Зеленський і ЄС проведуть перемовини щодо майбутнього України
- 11:57 Окупанти вкрили масованим артилерійським вогнем Чорнобаївку, є загиблі
- 11:46 «Великі молодці. І особисто Андрій Білецький»: голова СБУ Малюк відзначив Третій армійський корпус
- 11:23 Українці, ймовірно, відкинуть будь-яку угоду, якщо їх не буде в кімнаті: ЗМІ про ймовірний сценарій зустрічі на Алясці
- 11:12 Принц Гаррі не любить омарів? Кулінарне шоу Меган Маркл продовжили на другий сезон
- 10:49 Чим підживити кавуни на дачі у серпні, щоб швидко визріли та були солодкими
- 10:09 Батько футболіста «Шахтаря» та збірної України трагічно пішов з життя за день до свого 51-річчя
Тандем автоматизації і персоналізації для покращення сервісу: Бабенко про використання ШІ у digital-індустріях
Як свідчать галузеві спостереження, штучний інтелект (АІ) стає ключовим інструментом у трансформації клієнтського сервісу в digital-індустріях, поєднуючи автоматизацію процесів із підвищенням швидкості реагування на запити клієнтів. Про це розповів директор Casino.ua Олександр Бабенко, пише Oboz.ua.
«Ми не використовуємо і ніколи не будемо використовувати AI, роботів чи автоматичні записи для дзвінків клієнтам. Лише живе персональне спілкування. Водночас наша маркетингова команда побудувала інноваційний та оперативний процес створення креативів рекламних кампаній, у якому задіяно цілий комплекс AI-технологій», - підкреслив він.
За його словами, застосування штучного інтелекту у внутрішніх процесах дозволяє компанії підвищувати ефективність роботи маркетингового відділу, зменшувати час на підготовку матеріалів і зберігати головний пріоритет — якісну людську взаємодію з клієнтом.
Він додав, що глобальні тенденції свідчать, що поєднання технологій штучного інтелекту та людського підходу підвищує рівень задоволеності клієнтів і скорочує час вирішення питань, зокрема завдяки персоналізованому сервісу.
Раніше у Casino.ua повідомили про нове партнерство з ELK Studios.3
