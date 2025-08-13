41.17 / 41.71 48.08 / 48.79
Тандем автоматизації і персоналізації для покращення сервісу: Бабенко про використання ШІ у digital-індустріях

12:43 13 серпня 2025
Штучний інтелект та люди

Як свідчать галузеві спостереження, штучний інтелект (АІ) стає ключовим інструментом у трансформації клієнтського сервісу в digital-індустріях, поєднуючи автоматизацію процесів із підвищенням швидкості реагування на запити клієнтів. Про це розповів директор Casino.ua Олександр Бабенко, пише Oboz.ua.

«Ми не використовуємо і ніколи не будемо використовувати AI, роботів чи автоматичні записи для дзвінків клієнтам. Лише живе персональне спілкування. Водночас наша маркетингова команда побудувала інноваційний та оперативний процес створення креативів рекламних кампаній, у якому задіяно цілий комплекс AI-технологій», - підкреслив він.

За його словами, застосування штучного інтелекту у внутрішніх процесах дозволяє компанії підвищувати ефективність роботи маркетингового відділу, зменшувати час на підготовку матеріалів і зберігати головний пріоритет — якісну людську взаємодію з клієнтом.

Він додав, що глобальні тенденції свідчать, що поєднання технологій штучного інтелекту та людського підходу підвищує рівень задоволеності клієнтів і скорочує час вирішення питань, зокрема завдяки персоналізованому сервісу.

Раніше у Casino.ua повідомили про нове партнерство з ELK Studios.

