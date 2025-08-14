Північна Корея продовжує постачати кремлю ракети, військове обладнання та своїх солдатів та офіцерів.

Про це у розмові з виданням The Japan Times заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.



За його інформацією, найближчим часом КНДР планує перекинути до росії близько 6000 військовослужбовців.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Пхеньян поставить до рф від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки, включно з основними бойовими танками M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерами БТР-80 нібито для проведення інженерних робіт.

За його словами, росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України. Росія платить КНДР десятки мільярдів доларів.

РЕКЛАМА

«А для економіки Північної Кореї, яка є однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші», — зазначив очільник української розвідки.

Але партнерство москви та Пхеньяна, за словами Буданова, має значно ширший геополітичний вимір.

Це так зване співробітництво становить загрозу не тільки для України. Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід, адже у світі лише декілька країн мали змогу вести війну такого масштабу.

РЕКЛАМА

«Наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкій лінії фронту з використанням майже всіх наявних засобів — це Україна, росія та Північна Корея», — підкреслив Буданов.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон попередив Китай, що НАТО може посилити свою присутність в Азії, якщо Пекін не вживе додаткових заходів, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні росії проти України.

74

Читайте нас у Facebook