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Китай має завадити участі КНДР у війні в Україні, — Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон попередив Китай, що НАТО може посилити свою присутність в Азії, якщо Пекін не вживе додаткових заходів, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні росії проти України.
«Північна Корея в Україні — це велике питання для всіх нас. Якщо Китай не хоче, щоб НАТО втручалося в Південно-Східну Азію, він повинен запобігти участі Північної Кореї на європейській території, — заявив Макрон під час виступу на великому оборонному саміті в Сінгапурі. — Я виступав проти участі НАТО в Азії, тому що не вірю в доцільність втягування в чиюсь стратегічну конкуренцію».
Він додав, що північнокорейські війська підтримують війну кремля проти України в рамках військового пакту між двома країнами, а москва використовує солдатів Пхеньяна, щоб витіснити українські сили з Курської області на південному заході росії, пише Politico.
Виступ Макрона відбувся наприкінці азійського турне, яке розпочалося з подружньої сварки й привело його до В'єтнаму та Індонезії, де Франція підписала низку угод, зокрема в галузі оборони.
Французький президент також попередив про ризик розповсюдження ядерної зброї та потенційний крах світового порядку, встановленого після Другої світової війни.
Раніше Макрон також закликав Трампа до рішучих дій проти путіна.7
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