Президент Франції Еммануель Макрон попередив Китай, що НАТО може посилити свою присутність в Азії, якщо Пекін не вживе додаткових заходів, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні росії проти України.

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«Північна Корея в Україні — це велике питання для всіх нас. Якщо Китай не хоче, щоб НАТО втручалося в Південно-Східну Азію, він повинен запобігти участі Північної Кореї на європейській території, — заявив Макрон під час виступу на великому оборонному саміті в Сінгапурі. — Я виступав проти участі НАТО в Азії, тому що не вірю в доцільність втягування в чиюсь стратегічну конкуренцію».

Він додав, що північнокорейські війська підтримують війну кремля проти України в рамках військового пакту між двома країнами, а москва використовує солдатів Пхеньяна, щоб витіснити українські сили з Курської області на південному заході росії, пише Politico.

Виступ Макрона відбувся наприкінці азійського турне, яке розпочалося з подружньої сварки й привело його до В'єтнаму та Індонезії, де Франція підписала низку угод, зокрема в галузі оборони.

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Французький президент також попередив про ризик розповсюдження ядерної зброї та потенційний крах світового порядку, встановленого після Другої світової війни.

Раніше Макрон також закликав Трампа до рішучих дій проти путіна.

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