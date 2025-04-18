Північна Корея заробляє мільярди на війні росії проти України — ЗМІ

Аналітичний центр Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA) опублікував звіт, в якому описується потенційна цінність військового співробітництва Північної Кореї з росією. Пхеньян активно підтримує продовження вторгнення москви в Україну, пише News Week.

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Участь Північної Кореї у війні принесла її економіці понад 20 мільярдів доларів і допомагає Пхеньяну придбати ще більше високотехнологічної зброї. Це поглиблення партнерства є стратегічним викликом для США. Адміністрація Трампа також прагне швидко припинити війну в Україні, яку Північна Корея розпалює, допомагаючи росії.

У звіті KIDA говориться, що переважну більшість економічної вигоди Північна Корея отримала через постачання боєприпасів до росії. Але вона також отримала вигоду від відправлення воєнної техніки та тисяч солдатів воювати проти України. Однак втрати військ були значними. Як йдеться у статті, близько 4 тисяч з 11 тисяч, які надіслала Північна Корея, загинули. Вони в основному воювали в Курській області.

Звіт KIDA супроводжується окремим аналізом Open Source Center (OSC) і Reuters, згідно з яким Північна Корея відправила в росію понад 15 800 контейнерів боєприпасів у період із серпня 2023 року по березень 2025 року. Експерти використовували супутникові зображення та детальні тривимірні зображення, щоб підрахувати, що за 64 рейси чотири російські судна перевезли від 4,2 мільйона до 5,8 мільйона боєприпасів із Північної Кореї.

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росія продовжує покладатися на підтримку Північної Кореї у війні, оскільки хоче отримати якомога більше переваг на полі бою для можливих мирних переговорів. Переговори про встановлення миру за посередництва США тривають, але прогрес йде повільно, з великими розбіжностями щодо визнання території та майбутнього безпеки України.

Водночас президент Дональд Трамп заявив, що у нього «дуже хороші стосунки» з Кім Чен Ином, і назвав корейського диктатора «хорошим хлопцем».

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