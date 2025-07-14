- 11:02 Не переглядатимуть кандидатуру: комісія БЕБ пояснила своє рішення
- 10:44 Російський агент мав намір підірвати багатоповерхівку у Рівному
- 10:19 На якому каналі дивитись онлайн «Ільвес» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи
- 09:56 Телешоу «Супермама» викликало скандал у прокуратурі: що сталося
- 09:31 У Міноборони розповіли, що військовозобов'язаний має зробити насамперед після сплати штрафу у «Резерв+»
- 09:07 «Довірливі „трампождуни“ дочекалися чергової обіцянки»: Андрій Клименко — про 50 днів фори для путіна від Трампа
- 08:42 Після вечірніх нальотів на Дніпро та Чернігів «Шахеди» всю ніч атакували Запоріжжя
- 08:16 У Тельців день буде продуктивним, а Ракам може завадити емоційна нестабільність: гороскоп на 15 липня
- 14.07 22:34 Володар «Золотого м'яча» майже у 40 років підписав контракт із європейським грандом
- 14.07 22:27 Як їсти знамениті ласощі французької кухні: правила етикету допоможуть вам почуватися комфортно
- 14.07 22:00 Банановий пиріг — ніжний смак літа: готується дуже просто
- 14.07 21:31 Серце розривається: Селена Гомес порушила мовчання у соціальних мережах
Північна Корея поставила росії величезну кількість снарядів калібру 152 мм: цифра шокує
Північна Корея продовжує постачати росії артилерійські снаряди для підтримки її війни проти України, надіслано ще понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм. Про це повідомили військові розвідувальні служби Південної Кореї.
Відомо, що Північна Корея надала росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.
«Якщо розрахувати, то поставлено понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм», — повідомили у Міністерстві оборони.
Крім того, з жовтня минулого року Північна Корея надала росії звичайну зброю та близько 13 000 військовослужбовців для підтримки військових зусиль москви.
Північна Корея, ймовірно, направить додаткові війська до рф в липні або серпні, повідомило сеульське розвідувальне агентство наприкінці червня.
Додамо, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про беззастережну підтримку дій рф у війні проти України. Він прагне й надалі активно співпрацювати з москвою, зокрема щодо війни в Україні.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що корейців росії вже мало, вона намагається втягнути у війну з Україною Лаос.218
Читайте нас у Facebook
Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)
Тельцям — «Маг», Ракам — «Вищий Суд», а Козорогам — «Місяць»: Таро-прогноз та поради карт на 15 липня
«Для мене це було шоком»: переможниця 15-го сезону «МастерШеф» про випробування під час великої війни та хейт на проєкті