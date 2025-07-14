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Північна Корея поставила росії величезну кількість снарядів калібру 152 мм: цифра шокує

19:38 14 липня 2025
Президент РФ Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин

Північна Корея продовжує постачати росії артилерійські снаряди для підтримки її війни проти України, надіслано ще понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм. Про це повідомили військові розвідувальні служби Південної Кореї.

Відомо, що Північна Корея надала росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

«Якщо розрахувати, то поставлено понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм», — повідомили у Міністерстві оборони.

Крім того, з жовтня минулого року Північна Корея надала росії звичайну зброю та близько 13 000 військовослужбовців для підтримки військових зусиль москви.

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Північна Корея, ймовірно, направить додаткові війська до рф в липні або серпні, повідомило сеульське розвідувальне агентство наприкінці червня.

Додамо, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про беззастережну підтримку дій рф у війні проти України. Він прагне й надалі активно співпрацювати з москвою, зокрема щодо війни в Україні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що корейців росії вже мало, вона намагається втягнути у війну з Україною Лаос.

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