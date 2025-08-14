41.14 / 41.67 48.14 / 48.80
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Репутація ефективного командира робить Білецького дедалі впливовішою політичною фігурою, — The Times

12:57 14 серпня 2025
Андрій Білецький

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький бачить своє майбутнє у війську, але репутація ефективного командира робить його дедалі впливовішою політичною фігурою у воєнний час. Про це йдеться в матеріалі британського The Times, журналісти якого побували у смузі корпусу на Харківщині.

The Times пише, що підвищенням Білецького до командира корпусу президент Володимир Зеленський розширив «вплив потенційного конкурента». В інтерв'ю командир корпусу не побоявся критикувати нещодавню спробу влади отримати контроль над антикорупційними органами. Він назвав цей крок «невиправданим і недоречним під час війни».

Білецький поділився із журналістами своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою. «Максимальна централізація фактично вбиває все. Я відчуваю, що добре роблю свою роботу, тож вважаю, що маю право говорити чесно і називати речі своїми іменами», — сказав командир корпусу.

В інтерв'ю він заявив, що будь-яка політична діяльність здається йому далекою, особисте майбутнє зараз він бачить у війську і нині зосереджений на добробуті своїх солдатів.

РЕКЛАМА

The Times називає Білецького обличчям сучасного українського націоналізму. Через це він «ненависний і водночас страшний» для російського диктатора путіна.

У 2014 році Білецький заснував і очолив батальйон «Азов», який швидко став мішенню російської пропаганди через ефективність на полі бою. У 2022 році — заснував та очолив Третю штурмову бригаду, яку The Times називає «одним із найзапекліших бойових підрозділів країни». Зараз він очолює Третій армійський корпус, в якому воюють 20 тисяч військовослужбовців, і який утримує понад 10% лінії фронту.

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому пощастить із грошима до кінця тижня&nbsp;— Гороскоп на серпень

Гроші «зваляться» з неба: Всесвіт щедро винагородить чотири знаки зодіаку до кінця тижня

В Павлограді затримали інформатора росіян. Фото СБУ

Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду

Картопля буже дорожчати у вересні-жовтні, фото з відкритих джерел

Із закупівлею не зволікайте: яких цін на картоплю чекати восени

Мариновані баклажани. Фото з відкритих джерел

Сезонний хіт: мариновані баклажани, які спокушають навіть гурманів

Наступний матеріал
Новини партнерів