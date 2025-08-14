- 13:21 В Україні впали ціни: де і за рахунок чого Держстат зафіксував зниження
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький бачить своє майбутнє у війську, але репутація ефективного командира робить його дедалі впливовішою політичною фігурою у воєнний час. Про це йдеться в матеріалі британського The Times, журналісти якого побували у смузі корпусу на Харківщині.
The Times пише, що підвищенням Білецького до командира корпусу президент Володимир Зеленський розширив «вплив потенційного конкурента». В інтерв'ю командир корпусу не побоявся критикувати нещодавню спробу влади отримати контроль над антикорупційними органами. Він назвав цей крок «невиправданим і недоречним під час війни».
Білецький поділився із журналістами своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою. «Максимальна централізація фактично вбиває все. Я відчуваю, що добре роблю свою роботу, тож вважаю, що маю право говорити чесно і називати речі своїми іменами», — сказав командир корпусу.
В інтерв'ю він заявив, що будь-яка політична діяльність здається йому далекою, особисте майбутнє зараз він бачить у війську і нині зосереджений на добробуті своїх солдатів.
The Times називає Білецького обличчям сучасного українського націоналізму. Через це він «ненависний і водночас страшний» для російського диктатора путіна.
У 2014 році Білецький заснував і очолив батальйон «Азов», який швидко став мішенню російської пропаганди через ефективність на полі бою. У 2022 році — заснував та очолив Третю штурмову бригаду, яку The Times називає «одним із найзапекліших бойових підрозділів країни». Зараз він очолює Третій армійський корпус, в якому воюють 20 тисяч військовослужбовців, і який утримує понад 10% лінії фронту.33
