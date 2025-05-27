Білецький має підтримку груп впливу, які прагнуть вивести його на вищі військові й політичні посади

Президент Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри, водночас існує суспільний запит на нових лідерів в особі військових і волонтерів — вони нарощують вплив. Про це йдеться в матеріалі видання «Фокус», яке проаналізувало політичну ситуацію у травні 2025 року.

ВІДЕО ДНЯ

За даними КМІС, президенту довіряють 74%, не довіряють — 22%. Заступник директора КМІС Антон Грушецький вважає, що такі результати значною мірою обумовлені ефектом «згуртування навколо прапора». Як пише «Фокус», подальші електоральні позиції Зеленського залежатимуть від тривалості війни, умов миру й розв`язання внутрішніх проблем, за що відповідальна президентська команда.

На тлі суспільних очікувань нових лідерів зростає вплив Андрія Білецького, командира Третього армійського корпусу. Останні соціологічні дослідження за листопад 2024 року давали йому 6% голосів, стільки ж мали Сергій Притула та Юлія Тимошенко.

На користь Білецького — образ сучасного ефективного командира і публічні прояви. Він говорить не тільки про проблеми в армії і необхідність реформ, а навіть дозволяє собі критикувати Міноборони, озвучує власне бачення розвитку військово-промислового комплексу, правоохоронного блоку, взаємин з партнерами і навіть освіти.

РЕКЛАМА

За даними «Фокуса», це забезпечило командиру Третього корпусу прихильність груп впливу. Серед них — дотичні до Демократичної партії США антикорупційні активісти, волонтери, журналісти. Не випадковою видання називає часту появу Білецького у медіа медіамагната Томаша Фіали.

«За однією з версій, завдання „мінімум“ для цих груп — вивести Білецького на керівні посади у командуванні ЗСУ та/або Міноборони. Після чого можна буде замахнутися вже й на вищі позиції, аж до глави держави», — йдеться у матеріалі.

Раніше Білецький розповідав про перші кроки на посаді командира Третього корпусу.

РЕКЛАМА

88

Читайте нас у Facebook