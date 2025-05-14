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Білецький про перші кроки на посаді командира Третього корпусу: полк БпЛА, навчальний підрозділ, уніфіковане управління
Андрій Білецький назвав перші задачі на посаді командира новоствореного Третього армійського корпусу в інтервʼю головному редактору Цензор.net Юрію Бутусову.
За його словами, у корпус увійдуть пʼять бригад — важка механізована, механізовані, штурмові, а також так званий корпусний комплект: БпЛА, розвідка, логістика, медицина, зв’язок, інші.
«Зараз всі ресурси кинуті на полк безпілотних систем, щоб дуже швидко масштабувати систему Третьої штурмової і дати бригадам парасольку, яка прикриє з неба і в обороні, і в наступі. В більшості бригад вони [безпілотні підрозділи] є, в деяких — на дуже непоганому рівні, але хочемо масштабувати», — пояснив комкор.
Білецький зазначив, що проводиться провадження уніфікованого управління корпусом, статуту і оперативних процедур армій НАТО, якісного планування будь-яких дій. А також формування командного духу, створення навчального підрозділу корпусного рівня для підготовки і перепідготовки всіх солдатів, офіцерів і сержантів.
«Я хочу насправді перенавчити фактично всіх солдатів, щоб солдат розумів, як тут виживати і виконувати задачу? Щоб він не був „человеком с ружьем“, як у кацапів, а професійним бійцем української армії», — сказав Білецький.
За його словами, критично важлива — підготовка сержантів. За попередній рік Третя штурмова підготувала 500 сержантів — командирів відділення і сержантів взводу роти. Головним сержантом Третього корпусу призначено військового на позивний «Боб»: «Легендарна абсолютно людина. Починала в Азові, пройшла всі курси Військової школи Коновальця, була розвідником в Азові і Третій штурмовій. Певен, сержантська гілка буде йти складно, але вона точно буде йти».
Білецький прокоментував кадрову політику на посаді командира корпусу, заявивши, що буде спиратись у першу чергу на діючих командирів підрозділів, офіцерів і сержантів, а знімати з посад буде виключно за «некомпетентність, некомандність, непорядність». Він також відмітив головнокомандувача ЗСУ, Генштаб і командування Сухопутних військ за сприяння у розбудові корпусу.24
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