Встигнути все: помічники, які рятують батьків з початком навчального року

Початок навчального року — це новий ритм для всієї сім’ї. У когось ранкові збори до школи, в інших підготовка до онлайн-занять вдома, а паралельно — робота, домашні справи й нескінченний список турбот. Часу завжди бракує, тож кожна хвилина, яку можна зекономити, на вагу золота.

ВІДЕО ДНЯ

Добре, що сучасна техніка може взяти на себе частину рутинних завдань, щоб у батьків залишалися сили та час на головне — увагу до дітей і на себе. Ми підібрали добірку пристроїв, які допоможуть заощадити не лише час і сили, а й сімейний бюджет, бо зараз у Фокстрот знижки до 56%*

КУХНЯ, НА ЯКІЙ ВСЕ ШВИДКО

Кухонна техніка стає справжнім союзником, коли потрібно оперативно і без тривалих стоянь біля плити. Вона допомагає зберігати різноманітність у щоденному меню, навіть, коли ви втомлені після роботи.

РЕКЛАМА

Мікрохвильова піч DELFA MD202MW (за 1 999 ₴** замість 2 299 ₴) швидко розігріє вечерю, розморозить заготовки або допоможе приготувати просту страву, коли часу на кулінарні експерименти просто немає. Зручне механічне керування та 5 рівнів потужності допоможуть без зусиль швидко поїсти.

Мультипіч MOULINEX AL201810 (за 6 499 ₴ замість 16 999 ₴) — це багатофункціональна помічниця з об’ємом чаші на 6,5 літрів пропонує 7 програм приготування та замінить духовку, фритюрницю та гриль. Ви зможете приготувати курочку, овочі чи навіть домашню піцу, просто завантаживши продукти та обравши режим. Мультипіч готує з мінімальною кількістю олії, тож страва виходить корисною та смачною.

Кавомашина PHILIPS Series 2300 EP2330/10 (за 18 999 ₴) вірний друг сім’ї, бо кава — це незамінне паливо для батьків. Варить еспресо, капучино чи латте одним натисканням. Працює як із зернами, так і з меленою кавою. Можна налаштувати міцність, об’єм і температуру, аби кожна чашка була, як ви любите. Автоматично спінює молоко в густу пінку, а догляд за нею простий, адже заварювальний блок легко дістається і миється.

РЕКЛАМА

ЧИСТОТА БЕЗ ЗАЙВИХ ЗУСИЛЬ

Прибирання в сім’ях, де є діти, — це процес, який починається і закінчується майже одночасно, адже новий творчий безлад з’являється миттєво. Сучасна техніка допоможе не витрачати на нього усі вихідні.

Відпарювач PHILIPS STH7060/80 (за 3 399 ₴ замість 4 999 ₴) швидко поверне охайний вигляд одягу, навіть якщо часу до виходу лишається кілька хвилин. Вертикальне та горизонтальне відпарювання, готовність до роботи за 30 секунд. Має 2 резервуари для води, рукавичку та коврик на якому можна відпарювати або використовувати як чохол для зберігання.

Пилосос ROWENTA X-Force Flex 13.60 Animal Aqua RH9AD1WO (за 16 999 ₴ замість 29 999 ₴) потужний бездротовий девайс з гнучкою трубкою, підсвідкою та насадкою для вологого прибирання. Дозволяє наводити лад навіть під меблями без зайвих зусиль. Автономність до 1 години, якої вистачить, щоб прибрати всю квартиру за один раз. А турборежим і насадки для прибирання шерсті тварин роблять його ідеальним гаджетом для тих, в кого є домашні улюбленці.

РЕКЛАМА

ДЛЯ ЗРУЧНОЇ РОБОТИ ЧИ НАВЧАННЯ

Коли потрібно терміново роздрукувати завдання чи підключитися до важливої онлайн-зустрічі, а мережа зависає, то рівень стресу злітає в рази. Щоб уникнути таких моментів, на допомогу приходять два справжні рятівники:

З Wi-Fi роутером TP-LINK Archer AX12 AX1500 Wi-Fi 6 Wireless Gigabit Router (за 1 799 ₴) онлайн-уроки дитини та робочі відеодзвінки батьків більше не конкуруватимуть за інтернет-трафік. Цей девайс з підтримкою Wi-Fi 6 забезпечує швидкість до 1,5 Гбіт/с і стабільний сигнал по всій квартирі навіть при використанні декількох пристроїв одночасно.

БФП струменевий EPSON EcoTank L3256 WI-FI (за 9 895 ₴ замість 10 889 ₴) друкує, сканує, копіює і головне — не вимагає заміни картриджів. Замість цього має великий вбудований резервуар для чорнила, у який фарбу можна залити безпосередньо з флакону. Система безперервної подачі чорнила забезпечує тисячі сторінок з високою швидкістю та відмінною якістю. Підтримка Wi-Fi робить підключення простим, а всі функції працюють бездоганно. Підійде, як для роботи та навчання, так і для друку якісних фото, щоб зберегти важливі моменти.

Навчальний рік — це завжди безліч справ, але правильна техніка допоможе перетворити їх на впорядкований і комфортний процес. І якщо ви давно планували оновити побутових помічників, саме час скористатися програмою ФоксіОбмін — обмінюйте стару техніку на нову без зайвих клопотів. У Фокстрот також можна оформити кредит чи оплату частинами, а серед широкого вибору легко орієнтуватися за позначками ХОЧ! і КрейзіХОЧ!

*Акція діє з 31 липня до 27 серпня 2025 року включно в мережі магазинiв ТМ «Фокстрот» на всій території України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій) та в інтернет-магазині foxtrot.ua.

**Ціни тут і далі вказані на дату і час публікації матеріалу.

8

Читайте нас у Facebook