У Кабміні готують нові пенсії: кому доплатять і скільки

В бюджетній резолюції на кілька наступних років передбачено, що у 2026 році мінімальна пенсія в Україні збільшиться до 2564 гривень з 2361 гривні. Від цього показника залежать й інші види виплат.

Зокрема, максимальна пенсія, яка може збільшитися більше ніж на дві тисячі гривень — що у десять разів більше, ніж збільшення мінімальних виплат — на 203 гривні.

Також у планах уряду збільшення надбавки за понаднормовий стаж (з 23,61 грн до 25,64 грн за кожен додатковий рік) та поетапне підвищення мінімальної зарплатні (до 8 688 грн з 1 січня 2026 року).

Варто зазначити, що розмір пенсійних виплат залежить від страхового стажу та заробітної платні, з якої сплачувалися податки. Під час війни у багатьох громадян знизилися доходи. З урахуванням цього ті, хто виходить на пенсію, можуть писати заяву щодо неврахування низьких зарплат під час війни при обрахуванні пенсійних виплат.

Фото Pixabay

