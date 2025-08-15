- 12:25 «Армія зробить з тебе чоловіка, синку!»: як американський король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на службі в танковій дивізії США в Західній Німеччині
У Кабміні готують нові пенсії: кому доплатять і скільки
В бюджетній резолюції на кілька наступних років передбачено, що у 2026 році мінімальна пенсія в Україні збільшиться до 2564 гривень з 2361 гривні. Від цього показника залежать й інші види виплат.
Зокрема, максимальна пенсія, яка може збільшитися більше ніж на дві тисячі гривень — що у десять разів більше, ніж збільшення мінімальних виплат — на 203 гривні.
Також у планах уряду збільшення надбавки за понаднормовий стаж (з 23,61 грн до 25,64 грн за кожен додатковий рік) та поетапне підвищення мінімальної зарплатні (до 8 688 грн з 1 січня 2026 року).
Варто зазначити, що розмір пенсійних виплат залежить від страхового стажу та заробітної платні, з якої сплачувалися податки. Під час війни у багатьох громадян знизилися доходи. З урахуванням цього ті, хто виходить на пенсію, можуть писати заяву щодо неврахування низьких зарплат під час війни при обрахуванні пенсійних виплат.
