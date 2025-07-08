Українцям готують нову мінімалку та пенсії: які суми обіцяють у Кабміні

Згідно з Бюджетною декларацією, на 2025−2027 роки, у 2026-му відбудеться підвищення мінімальної заробітної плати з 8000 до 8688 грн. Водночас мінімальна пенсія збільшиться з 2361 до 2564 грн.

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Про це нагадує видання OBOZ.UA.

Підвищення мінімальної заробітної плати заплановано таким чином:

з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.



А також підвищення посадового окладу працівника і тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2026 року — 3 470 грн;

з 1 січня 2027 року — 3 744 грн;

з 1 січня 2028 року — 4 018 грн.

Але це не вирішить проблему. Вже зараз рівень фактичного прожиткового мінімуму (вартість мінімально необхідного кошика товарів та послуг) становить понад 11 тисяч гривень (станом на лютий 2025 року було 10,6 тисячі гривень).

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Федерація профспілок України надала свої пропозиції до бюджету: встановити мінімальну заробітну плату з 1 січня 2026 року не нижче 50% від прогнозної середньомісячної заробітної плати працівників на кінець 2025 року. Йдеться про мінімальну заробітну плату орієнтовно у 12 195 грн.

Але поки що ця вимога виглядає нереалістично.

Крім мінімальної заробітної плати, наступного року також має зрости і мінімальна пенсія. Якщо цього року українські пенсіонери отримують не менше 2 361 грн, то вже наступного року ця цифра зросте до 2 564 грн. Але, як і у випадку з індексацією мінімальної заробітної плати, цього недостатньо навіть для забезпечення рівня фізіологічного виживання.

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Також нагадаємо, що в Україні з 2026 року посилять вимоги до стажу для виходу на пенсію. Необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років збільшать з 32 до 33 років. Водночас для виходу на пенсію у 63 роки замість 22 років необхідно мати 23 роки стажу.

Як оформити пенсію при нестачі стажу, читайте у нашому матеріалі.

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