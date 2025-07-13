При розрахунку пенсії українцям дозволили виключати періоди з низькою зарплатою: як це може позначитися на розмірі виплат

В Бюджетній резолюції на 2025−2027 роки передбачено, що наступного року мінімальна зарплата зросте з 8000 до 8688 грн, що позначиться і на соцвиплатах. Так, передбачається, що, зокрема мінімальна пенсія збільшиться з 2361 до 2564 грн.

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Варто зауважити, що чинне українське законодавство містить низку правил, які дозволяють збільшувати розмір пенсійних виплат не очікуючи на підвищення соціальних стандартів. Так, свого часу було ухвалено відповідні зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пише «На пенсії», посилаючись на аналітику від каналу «Народна думка».

Як відомо, розмір зарплатні, з якої відраховуються соціальні внески, впливають на розмір пенсійних виплат майбутнього пенсіонера. Під час війни багато хто з українців втратив роботу чи став отримувати невелику зарплатню. Враховуючи це й були ухвалені зміни, які дозволяють не враховувати при обчисленні пенсії періоди з низькими доходами під час воєнного стану.

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Для того, аби це врахували під час обчислення пенсії, громадяни мають подати відповідну заявку до Пенсійного фонду з проханням виключити період воєнного стану з розрахунку зарплати. Важливо, що при цьому страховий стаж за ці роки повністю зберігається.

Коефіцієнт зарплати може підвищити й стандартна оптимізація — коли з періоду для обчислення заробітної плати виключається до 60 календарних місяців страхового стажу поспіль з найменшим доходом.

Є й правило, що стосується доходів, які громадянин отримував до 1 липня 2000 року. Якщо його зарплата була значною, то до ПФУ можна подати довідку з підприємства, де містяться дані про дохід в той час. Це також може бути враховано під час обчислення пенсії.

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Раніше в ПФУ пояснювали, як вийти на пенсію за віком у 60 років, якщо людині не вистачає страхового стажу.

Фото — Pixabay

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