Коли і як копати картоплю, щоб не втратити половину врожаю: перевірений спосіб і поради

Городники, які координують свої роботи на дачі з місячним календарем, знають, що корнеплодами, у тому числі й картоплею, варто займатися на спадному Місяці. Наразі саме цей період, який триватиме до 22 серпня.

Картоплю зазвичай збирають наприкінці літа та на початку осені. Звісно, все залежить від того, який сорт посаджений на ділянці. Втім, є один вірний та простий спосіб дізнатися, чи вже прийшов час копати бульбу, пише noviydoctor.com. Для цього варто вибрати один кущ, викопати його та добре потрусити.

Якщо клубні легко відвалюються, то час для збору врожаю прийшов. Якщо бульба міцно тримається, то варто зачекати ще пару тижнів. Також про те, що картопля дозріла, можна дізнатися, легко потерти клубень пальцямпи. У недозрілого шкірка легко здирається пальцями, а у стиглого — ні.

Збирати врожай потрібно в суху погоду, картоплю для просушки радять розкладати у затінку. На сонці її підсушувати не варто — в таком разі шкірка може позеленіти, що позначиться як на зберігання клубнів, так і їхніх смакових якостях.

Підсушену картоплю сортують, відбираючи пошкоджені та підгнилі. На зберігання в прохолодному та сухому місці з гарною вентиляцією відправляють лише непошкоджені клубні.

Раніше віцепрезидент Національної академії аграрних наук Ігор Гриникпрогнозував, що у вересні-жовтні оптові ціни на картоплю, найімовірніше, складуть 12−18 грн/кг, а в роздрібній торгівлі очікується 20−26 грн/кг, з піковими значеннями до 30 грн/кг. Правда, лише у випадку несприятливих умов (погоди, інфляції чи логістичних проблем).

Фото Pixabay

