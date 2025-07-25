Пожинаємо плоди праці та закладаємо новий урожай: місячний календар городника на серпень-2025

Серпень — місяць підбиття підсумків на дачі. Щоб усі роботи пройшли успішно, звіряйтеся з місячним календарем. У час молодого та повного місяця краще нічого не робити з рослинами. При спадаючому Місяці садять і збирають коренеплоди, а при його зростанні — плоди, які ростуть над землею, пише УНІАН.

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Фази Місяця у серпні:

• Місяць, що росте: 1−8 і 24−31 серпня.

• Повний місяць: 9 серпня.

• Місяць, що зменшується: 10−22 серпня.

• Молодий місяць: 23 серпня.

Родючі дні: 2−7, 12, 16, 19−20, 25−29 серпня. Несприятливі дні: 1, 8−10, 14−15, 22−24, 31 серпня.

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У серпні можна садити швидкозростаючу зелень (шпинат, салат), скоростиглі овочі (редис, горох, огірки, буряк) та квіти (ромашки, чорнобривці, айстри).

Доглядати за культурами слід у такі числа місяця:

• картопля, ріпа, морква, буряк, цибуля, часник — 7, 11−13, 16, 18−20, 27;

• помідори, огірки, перець, квасоля, горох, кукурудза — 2−7, 12, 20, 25−29;

• гарбуз, кавун, дині, кабачки, баклажани, патисони — 3, 5−7, 12, 20−21, 25−29;

• зелень та пряні трави — 2, 5−7, 11, 16,19−20, 26, 28, 30;

• плодові дерева — 1−4, 12, 17−19, 25, 28;

• квіти — 2−7, 12, 20, 26−28, 30.

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Дотримуючись цих рекомендацій, ви завершите сезон із чудовим урожаєм.

Раніше «ФАКТИ» писали, як врятувати майбутній урожай від навали сарани.

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