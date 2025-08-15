41.11 / 41.62 48.03 / 48.66
Курорт перетворився на попелище: росіяни знищили найбільший аквапарк Херсонщини

12:58 15 серпня 2025
В місті Залізний Порт горів аквапарк. Фото&nbsp;— скріншот

Після того, як росіяни окупували куротний Залізний Порт на Херсонщині, загарбники почали привласнювати пансіонати та ресторани, які належали українцям. А наразі й нищити курортну інфраструктуру.

Так, нещодавно в мережі з'явилося відео пожежі, яка виникла на території місцевого аквапарку.

До лютого 2024 року це місце відпочинку виглядала інакше.

Фото зі сторінки аквапарку в соцмережах

Тг-канал «Типовий Кривий Ріг» стверджує, що таким чином окупанти знищують бізнес, який не став працювати за російськими законами. Хоча місцева окупаційна адміністрація й заявляла про «атакву дронів».

У розпал літнього сезону, ще місяць тому, узбережжя курорту не могло похвалитися напливом туристів, як це було до приходу росіян.

Збирала числених відпочивальників свого часу й Кирилівка, що у Запорізькій області. Те, як наразі виглядає це колись популярне місце відпочинку, можна побачити на відео, яке нещодавно виклали у мережу.

Війна, яку принесла в Україну росія, позначилася не лише на долях людей — страждає й природа, в тому числі і курортних населених пунктів. Так, минулого року в Чорному морі зазнали аварій російські танкери. Мазут, що вилився з них, виявляли й біля нацпарку «Тузлівські лимани» на Одещині.

Фото — скріншот

