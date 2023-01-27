В курортному Залізному Порту на Херсонщині окупанти почали відбирати у українських власників пансіонати та ресторани, — Генштаб

У Генштабі, де раніше повідомляли про велику кількість збитих повітряних цілей противника напередодні, відзначили, що ворог нарощує активність застосування авіації на всіх напрямках. Такий стан справ на триста тридцять восьму добу російського широкомасштабного вторгнення.

Так, за даними Генштабу, протягом доби рашисти завдали 24 авіаційних та 7 ракетних ударів. Ворог здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів російської федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.

Не зважаючи на значні втрати, російські підрозділи намагаються покращити тактичне положення та продовжують наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському — обороняються.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та гвинтокрил Мі-8.

«Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових. Так, у місті Хрустальний Ровеньківського району Луганської області, в приміщені міської лікарні окупанти розгорнули „польовий шпиталь“, де лікують російських військовослужбовців та найманців ПВК „Вагнер“. Разом з тим, в Каїрах Каховського району Херсонської області, на базі Каїрського психоневрологічного інтернату, також лікуються російські окупанти», — зазначили у Генштабі та додали, що на окупованих територіях рашисти продовжують відбирати майно у українців.

Зокрема, у тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області російська так звана «адміністрація» здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу: пансіонати, кафе, ресторани.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення щодо створення у лавах Збройних сил перших у світі ударних рот БПЛА.

Фото Генштабу ЗСУ

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