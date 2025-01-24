Мазут з Керченської протоки досяг заповідника на Одещині: екологи говорять про поступове вимирання Чорного моря

Начальник наукового відділу, доктор екології Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв, який нещодавно повідомляв, що на теритрії парку помітили птахів, які були забруднені мазутом із пошкоджених російських танкерів, заявив, що плями вже дісталися Одещини.

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«Після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні „Катранка“ біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку „Тузлівські лимани“ штормом винесло мазут. Наслідки таких екологічних катастроф не мають меж. Тисячі тон мазуту, якій вилився у море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття», — пише фахівець на своїй сторінці у соцмережах.

Екологи обстрежують узбережжя, де був виявлений мазут. Фото зі сторінки Івана Русєва

Загадавши про катастрофу від підриву Каховської ГЕС, фахівець назвав виток мазуту з російський танкерів «черговим негативним і суттєвим вагомими додатком до поступової загибелі життя у Чорному морі».



Наразі екперти нацпарку обстежують ділянки пересипу, аби з'ясувати масштаби забруднення.

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Зокрема, на узбережжі працювала в.о. директора Національного природного парку «Тузлівські лимани» Ірина Вихристюк.

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«Тузлівські лимани» — група солоних лиманів лагунного типу у приморській частин на території Білгород-Дністровського району Одеської області.

"Тузлівські лимани". Фото зі сторінки Івана Русєва

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Цю місцевість екоактивісти називають «пологовим будинком» риб Чорного моря. Заболочені ділянки, зарослі солестійкою рослинністю (галофітами) — ідеальне місце для нересту риб і гніздування сотень видів птахів, багато з яких — червонокнижні.

"Тузлівські лимани". Фото з Вікіпедії

Також там — місце зупинки перелітних птахів. Зокрема, журавлів та лебедів, які зупиняються там, аби поїсти і відпочити перед відльотом на південь і навпаки.

Нагадаємо, що російські танкери, експлуатація яких не була розрахована на використання суден в бурхливому морі, зазнали пошкоджень в середині грудня минулого року. На суднах, одне з яких затонуло, а інше було пошкоджено, знаходився мазут. Він вже забруднив як російське узбережжя, так і південний берег Криму та частину узбережжя Азовського морі.

Фото зі сторінки Івана Русєва

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