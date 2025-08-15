- 14:50 В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати
Легендарний воротар розлучився з матір'ю своїх дітей після 26 років стосунків (фото)
Один із найкращих воротарів в історії англійської прем'єр-ліги 43-річний Петр Чех, котрий розкрив сімейну трагедію, про яку мовчав десятки років, розлучився з дружиною Мартіною після 26 років стосунків.
«Мартіна і я з сумом повідомляємо вам, що ми розлучаємося після 26 років спільного життя. Ми залишаємось найкращими друзями і безмірно пишаємось нашими двома дітьми», — написав ексголкіпер збірної Чехії в Instagram, розмістивши чорно-біле фото з ровесницею-дружиною.
Петр та Мартіна познайомилися у 1999 році, коли разом займалися у спортивній гімназії у Пльзені. У червні 2003-го, коли воротар вже виступав за французький «Ренн», пара зіграла весілля.
2008 року в родині Чеха, яка багато років живе в Англії, народилася дочка Адела, а 2009-го — син Даміан. Вони, як і тато, стали футболістами. Даміан — також воротар — нещодавно підписав професіональний контракт з англійським «Фулхемом», а Адела, яка грає у захисті, виступає за юнацьку збірну Чехії. А їхня мати, до речі, неподалік Лондона має свій фітнес-центр BeZu.
Нагадаємо, що за роки кар'єри Петр Чех виступав на батьківщині за «Хмель» та «Спарту», у Франції — за «Ренн», а в Англії — за «Челсі» і «Арсенал». Саме на Туманному Албіоні голкіпер домігся найбільшого визнання. У послужному списку Чеха чотири «золота» чемпіона Англії, п'ять тріумфів у Кубку Англії, три перемоги у Кубку англійської ліги, а також виграш Ліги чемпіонів та Ліги Європи. А ще він рекордсмен за кількістю «сухих» матчів за всю історію «Челсі» (162) та англійської прем'єр-ліги (202).
Наприкінці своєї кар'єри воротар виходив на поле у спеціальному захисному шоломі, який йому виготовили за індивідуальним замовленням після важкої травми голови, отриманої голкіпером у 2006 році після зіткнення з футболістом «Редінга» (вдавлений перелом черепа і майже рік без футболу).
Для своєї країни бронзовий призер Євро-2004 Чех така ж легенда, як і для «Челсі». Петру 12 разів присуджували «Золотий м'яч» найкращого футболіста Чехії.
До речі, граючи у футбол (і хокей!), Петр не забув здобути вищу юридичну освіту. Крім рідної чеської, він вільно розмовляє англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу зійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей через п'ять місяців після розлучення.
Фото із соцмереж205
