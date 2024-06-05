«Нас було троє»: легендарний воротар Петр Чех розкрив сімейну трагедію, про яку мовчав десятки років

Легендарний ексворотар «Челсі», «Арсенала» та збірної Чехії Петр Чех, котрий оголосив про завершення кар'єри гравця в 2019 році, розповів про сімейну трагедію, про яку мовчав кілька десятиліть, повідомляє Blesk.cz.

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У програмі CT Hyde Park Civilizace, 42-річний Чех зізнався, що у травні 1982 року його мама Лібуша народила не лише його самого та сестру-близнючку Сарку, а й брата Міхала. «Нас було троє. Ми мали бути близнюками, але народилася трійня. Спочатку Міхал, якого лікарі просто не помітили на УЗД», — розповів Петр.

Але за два роки в сім'ї сталася трагедія. «Міхал народився здоровим. Але потім він захворів на запалення мозкових оболонок і помер у дворічному віці, — повідав через чотири десятиліття легенда футболу. — Я ніколи не розповідав про це, аби зайвий раз не травмувати батьків. Я завжди казав, що нас двоє — я та Сарка. Батькам було важко впоратися із цією втратою».

Додамо, що, крім сестри-близнючки, Петр має ще одну сестру, яка старша на чотири роки.

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«Маркету теж займалася спортом, грала в гандбол. На правах старшої сестри вона завжди допомагала батькам нас няньчити», — додав Чех.

Нагадаємо, що на початку кар'єри Петр Чех виступав на батьківщині за «Хмель» та «Спарту», а у Франції — за «Ренн». Але найбільшого визнання голкіпер досяг на Туманному Альбіоні. У послужному списку Чеха чотири «золота» чемпіона Англії, п'ять тріумфів у Кубку Англії, три перемоги у Кубку англійської ліги, а також виграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи. А ще він рекордсмен за кількістю «сухих» матчів за всю історію «Челсі» (162) та англійської прем'єр-ліги (202).

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Наприкінці своєї кар'єри воротар виходив на поле у спеціальному захисному шоломі, який йому виготовили за індивідуальним замовленням після важкої травми голови, отриманої голкіпером у 2006 році після зіткнення з футболістом «Редінга» (вдавлений перелом черепа і майже рік без футболу).

Для своєї країни бронзовий призер Євро-2004 Чех така ж легенда, як і для «Челсі». Петру 12 разів присуджували «Золотий м'яч» найкращого футболіста Чехії.

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До речі, граючи у футбол (і в хокей!), Петр не забув здобути вищу юридичну освіту. Крім рідної чеської, він вільно розмовляє англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.

Разом із дружиною Мартіною футболіст виховує двох дітей — 16-річну дочку Аделу та 14-річного сина Даміана.

Петр з дружиною Мартіною

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що загинув 18-річний син знаменитого футболіста Міхаеля Баллака.

Фото ФК «Челсі», Instagram

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