Чемпіон Європи з футболу зійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей через п'ять місяців після розлучення (фото)

Чинний чемпіон Європи з футболу у складі збірної Іспанії, форвард «Мілана» Альваро Мората повернувся до Аліси Кампелло — моделі та бізнес-вумен, з якою вони були одружені сім років і розлучилися в серпні минулого року, повідомляє журналіст Mundo Deportivo Хав'єр де Ойос.

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«Вони розлучилися цього літа, ходило безліч чуток про причини, але зараз усе змінилося. Кохання долає все, тому вони вирішили дати один одному другий шанс.

Чутки про їхнє возз'єднання з'явилися в італійській пресі. Я переслав їх Альваро, бо не хотів озвучувати щось непідтверджене і виглядати дурнем. Він відповів: «Хаві, я маю сказати тобі, що це так. Ми дали один одному другий шанс», — написав журналіст.

На підтвердження слів чоловіка Аліса опублікувала в Instagram промовисте фото.

Дворазовий переможець Ліги чемпіонів у футболці «Реала» Мората раніше стверджував, що чи не головною причиною розлучення пари став його літній перехід з «Атлетико» до «Мілана» (за 13 млн євро).

«Я спустошений, але присягаюся, що ніколи їй не зраджував. Вона найголовніша жінка у моєму житті. Аліса хотіла залишитися в Іспанії і не бажала знову переїжджати. Попри різні погляди, ми зберігаємо чудові стосунки заради благополуччя наших дітей», — розповідав титулований футболіст.

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Додамо, що Альваро познайомився з Алісою у 2015 році — просто знайшов її профіль у соцмережах та запропонував зустрітися. До того моменту дівчина вже мала кілька мільйонів підписників. Вона довго сумнівалася, чи йти. Але зрештою, попри думку батька — відомого власника автосалонів, таки пішла. 2017-го пара одружилася.

Тепер у іспанця та італійки четверо дітей — 6-річні близнюки Алессандро і Леонардо, 3-річний син Едоардо та однорічна дочка Белла.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України покинув російську «автоматницю» і зійшовся з колишньою дружиною.

Фото Instagram

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