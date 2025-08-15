Скандал у Вроцлаві: МЗС відреагувало на арешт українських підлітків

Днями в Польщі повідомили про затримання 17-річного українця, якого місцеві правоохоронці підозрюють у вандалізмі та розпалюванні національної ворожнечі. За словами польського міністра національної оборони Томаша Семоняка, юнак займався пошкодженням пам’ятників жертвам УПА, зокрема меморіалу у Домоставі.

А наразі стало відомо про взяття під варту громадян України, які вчиняли подібні правопорушення. Про це пише «Європейська правда», зазначаючи, що, ймовірно, йдеться про двох 17-річних українцях, які малювали червоно-чорні прапори та залишали «бандерівські гасла» на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії. Подібні випадки фіксувалися на території Вроцлава, Варшави, а також нещодавно у селі Домостав.

Українські консули перебувають на зв'язку із польськими правоохоронцями — направлено відповідний запит для зʼясування всіх обставин події.

Нагадаємо, що днями в Польщі повідомляли про початок процедури депортації понад півсотні українців. Йдеться про людей, які були присутні на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві. Затримані, серед яких булі громадяни України та Білорусі, вчинили низку правопорушень. Зокрема, повідомлялося про прапори ОУН-УПА, які розгорнув один з глядачів.

