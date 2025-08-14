Спецслужби Польщі затримали українського підлітка-провокатора: що він зробив

У Польщі, де з початком великої війни знаходяться багато українців, затримали 17-річного громадянина України. Поліція та спецслужби підозрюють його в актах вандалізму та розпалюванні національної ворожнечі.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Томаш Семоняк.

За його словами, підліток займався пошкодженням пам’ятників жертвам УПА, зокрема меморіалу у Домоставі, а також будівель державних установ, залишаючи антипольські написи.

Метою цих дій, стверджує Сємоняк, було розпалювання напруженості між поляками та українцями.

РЕКЛАМА

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи інцидент, наголосив, що «кращого подарунка для росіян годі вигадати» та заявив, що молодого українця було завербовано іноземними спецслужбами.

Розслідування у цій справі триває.

Ми також розповідали про те, що Польща депортує 57 громадян України та 6 білорусів через скандал із прапором ОУН-УПА на концерті Коржа у Варшаві. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що рф докладає максимум зусиль, аби налаштувати Київ проти Варшави.

РЕКЛАМА

91

Читайте нас у Facebook