Польща розпочала депортацію 57 українців: що про це відомо

У Польщі, яка сподівається на завершення війни в Україні найближчим часом, відреагували на скандал з участю українців. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що після концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві проти 63 осіб розпочато провадження щодо їхнього виїзду з країни. Серед них — 57 громадян України та 6 білорусів. Про це повідомило агентство РАР.

«Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації. Ці події були абсолютно зайвими та вимагали швидкої реакції», — заявив Туск перед засіданням уряду. За його словами, особи, які порушили закон, будуть змушені покинути Польщу — добровільно або під примусом.

Під час концерту поліція заарештувала 109 осіб за правопорушення, серед яких — зберігання наркотиків, напад на охоронців, використання піротехніки та незаконне проникнення на стадіон. Було накладено штрафи на суму понад 11 000 злотих, а також подано 38 клопотань до суду.

Особливу увагу привернули прапори ОУН-УПА, які були помічені серед глядачів. Один із учасників, який тримав заборонений у Польщі символ, публічно вибачився у соцмережах, наголосивши, що не мав наміру провокувати чи пропагувати якісь ідеї.

Міністр внутрішніх справ Польщі підтвердив, що особи, які не гарантують дотримання закону, будуть депортовані. Водночас Дональд Туск наголосив на недопустимості спалаху антиукраїнських настроїв у Польщі.

Фото: nexta_polska

