«Потрібна людина»: Тіна Кароль розповіла, якого нареченого шукає

14:36 15 серпня 2025
Тіна Кароль спитала поради у ШІ. Фото&nbsp;— скріншот

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно випустила ліричну композицію «Людині потрібна людина», вирішила поцікавитися у штучного інтелекту, хто з холостяків — представників українського шоубізу, спорту та політикуму підійшов би їй.

Відео, на якому вона цікавиться списком завидних холостяків у ChatGPT, вона виклала в TikTok.

«Уявимо собі, що Тіна Кароль нібито героїня шоу «Холостячка», — почала читати відповідь ШІ співачка і засміялася: «Ні!»

Штучний інтелект запропонував їй вісім претендентів: Олександра Пономарьова, Володимира Остапчука, Святослава Вакарчука, Олександра Усика, Артема Пивоварова, Михайла Подоляка, Олексія Дурнєва, Ростислава Продана.

Більшість із запропонованих кандидатів зовсім не були неодруженими. Не принесли особливого успіху й повторні спроби уточнити список. Хоча ШІ вніс до нього й інші кандидатури. Наприклад, кулінара Хіменеса Ектора-Браво та голову ОП Андрія Єрмака.

Тож Тіна Кароль вирішила припинити спроби, щоб вони не закінчилися скандалом.

Раніше співачка вразила шанувальників новим луком — вона знялася у сукні бренду Nué, яка підкреслила її струнку фігуру.

Фото — скріншот

