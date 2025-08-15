- 14:50 В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати
- 14:39 Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих
- 14:36 «Потрібна людина»: Тіна Кароль розповіла, якого нареченого шукає
- 14:22 Дрони, ракети, приманки: росія встановила рекорд атак проти України
- 14:01 Скандал у Вроцлаві: МЗС відреагувало на арешт українських підлітків
- 13:39 Печінка, яка тане в роті: шеф ділиться несподіваним поєднанням
- 13:24 Нова контрабандна схема на сої: 1,5 млрд грн за вантаж без накладних і депозиту, — нардеп
- 13:21 Місце тримають в секреті: США готують саміт з путіним і Зеленським
- 13:02 Легендарний воротар розлучився з матір'ю своїх дітей після 26 років стосунків
- 12:58 Курорт перетворився на попелище: росіяни знищили найбільший аквапарк Херсонщини
- 12:40 На сцену виходить Венера: які знаки Зодіаку несподівано розбагатіють до кінця серпня
- 12:25 «Армія зробить з тебе чоловіка, синку!»: як американський король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на службі в танковій дивізії США в Західній Німеччині
«Потрібна людина»: Тіна Кароль розповіла, якого нареченого шукає
Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно випустила ліричну композицію «Людині потрібна людина», вирішила поцікавитися у штучного інтелекту, хто з холостяків — представників українського шоубізу, спорту та політикуму підійшов би їй.
Відео, на якому вона цікавиться списком завидних холостяків у ChatGPT, вона виклала в TikTok.
«Уявимо собі, що Тіна Кароль нібито героїня шоу «Холостячка», — почала читати відповідь ШІ співачка і засміялася: «Ні!»
Штучний інтелект запропонував їй вісім претендентів: Олександра Пономарьова, Володимира Остапчука, Святослава Вакарчука, Олександра Усика, Артема Пивоварова, Михайла Подоляка, Олексія Дурнєва, Ростислава Продана.
Більшість із запропонованих кандидатів зовсім не були неодруженими. Не принесли особливого успіху й повторні спроби уточнити список. Хоча ШІ вніс до нього й інші кандидатури. Наприклад, кулінара Хіменеса Ектора-Браво та голову ОП Андрія Єрмака.
Тож Тіна Кароль вирішила припинити спроби, щоб вони не закінчилися скандалом.
Раніше співачка вразила шанувальників новим луком — вона знялася у сукні бренду Nué, яка підкреслила її струнку фігуру.
Фото — скріншот36
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня