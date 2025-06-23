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«Брудом поливають ті, які у своєму житті нічого не досягли!»: новий образ Тіни Кароль не залишив байдужими українців

21:31 23 червня 2025
Тіна Кароль

Тіна Кароль знову здивувала шанувальників своїм новим луком, обравши розкішну сукню, яка підкреслила струнку фігуру співачки. Відповідне відео зірка опублікувала у Facebook.

Плаття артистки має сміливе декольте, від нього просто неможливо відірвати погляд. Автором цієї сукні є бренд «Nué». На офіційному сайті вказано, що вона коштує 33 тисячі 500 гривень.

«Людина, яка сидить на горі, не впала туди з неба», — підписала світлини Тіна.

Також Кароль потанцювала у відео під нову пісню «Балкони». Співачка показала кілька граційних рухів та усміхалась на камеру. Шанувальники засипали артистку компліментами.

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«Важка праця над собою, своїм тілом і творчістю, — написали шанувальники. — А брудом поливають ті, які у своєму житті нічого не досягли! Молодець, Тіна, так тримати!». «Як йога на Вас гарно діє! Ваше тіло то є діло. Дуже гарна. Можна дивитися вічно», — такі повідомлення залишали підписники для Тіни.

Раніше співачка вразила українців умінням стріляти.

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