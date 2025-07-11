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Нарешті: мережа відреагувала на нову пісню Тіни Кароль
Популярна співачка Тіна Кароль, яка вразила вмінням влучно стріляти, випустила ліричну пісню. За словами артистки, композиція «Людині потрібна людина» про стосунки між двома та емоційну безпеку. Нагадаємо, нещодавно мережа відреагувала на новий образ співачки.
— Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу, — поділилася Тіна Кароль, презентуючи нову роботу.
Разом з виходом пісні відбулася і премʼєра кліпу на неї. Режисеркою відео стала Ната Курган, яка вже працювала з Кароль у «Балкони», «Стерва», «Дзвони». У кліпі тільки Тіна на фоні Дніпра та мосту через річку у Києві.
Шанувальники співачки відгукнулися на її нову роботу і додали, що нарешті почули «справжню» Тіну.
«Потрібна людина — це точно, — написали у коментарях. — Важко бути самотній, занадто. Один погляд, дотик, слово — і вже легше…»
«Нарешті красивий кліп без зайвих недоречних декорацій, просто красива Тіна, Дніпро, голос і слова, в таких простих кліпах без зайвої мішури є справжня краса!» — поділилися враженням.
«Нарешті я дочекався від Тіни шикарну пісню!» — подякували за хіт.
«Люблю такі пісні, в цій пісні відчула кожне слово, чесно хочеться плакати, тому що в кожної жінки є такий етап в житті, коли їй потрібна людина, а її або немає, або вона на відстані…» — поділилися відчуттями.
«Нарешті гарна пісня (у порівнянні з „Балконами“), — написали у мережі. — І гарна Тіна, без самолюбування».
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