Винні особисті обставини: відома співачка скасувала благодійний концерт

Келлі Кларксон відмовилася від запланованого на 17 серпня виступу на благодійному концерті Band Together Texas після смерті свого колишнього чоловіка та менеджера Брендона Блекстока. Захід відбудеться в Moody Center в Остіні. Склад учасників включає Міранду Ламберт, Паркера МакКоллума, Райана Бінгема, Вейд Боуена, Ронні Данна, Ділана Госсетта, Джека Інгрема та інших зірок.

Оголошення було опубліковано через офіційні Instagram Stories концерту, де зазначалося: «На жаль, Келлі Кларксон не зможе виступити на Band Together Texas, як планувалося, через особисті обставини. Ми передаємо свою любов Келлі та її родині».

Band Together Texas збирає кошти для Громадського фонду Техаської пагорбової країни та Центрального громадського фонду Техасу на підтримку громад, постраждалих від сильної повені на початку липня, яка забрала життя 130 людей, пише The News.

Згідно з веб-сайтом заходу, метою є надання «критично важливої підтримки громадам, постраждалим від повені, та їхнім поточним потребам під час їхнього відновлення та відбудови».

Кілька днів тому Кларксон відклала решту своїх серпневих концертів у Лас-Вегасі. Вона написала: «Я щиро вибачаюся перед усіма, хто купив квитки на концерти, і я дуже ціную ваші милосердя, доброту та розуміння».

Блексток помер 7 серпня у віці 48 років після понад трирічної боротьби з меланомою. Вони одружилися у 2013 році та мають двох доньок: Рівер, яка народилася у 2014 році, та Ремінгтон, 2016 року народження. Пара розійшлася у 2020 році та остаточно оформила своє розлучення у 2022 році після тривалої юридичної суперечки.

