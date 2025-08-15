«Більша частина життя позаду»: 50-річний Леонардо Ді Капріо прокоментував свій вік

Голлівудська знаменитість Леонардо Ді Капріо продовжує літній відпочинок у Ніцці та на Ібіці, і між відвідинами друзів-мільярдерів дає інтерв'ю глянцевим виданням.

Так, днями з'явилися його відверта розповідь журналу Esquire, в якій він вирішив поділитись думками про старіння.

За словами актора, хоч йому все ще складно прийняти свій реальний вік, адже він відчуває, як прожиті роки позначаються на його поглядах на життя. При цьому Леонардо заявив, що ментально досі почувається на 32 роки.

«З віком з'являється бажання бути чеснішим і не марнувати час. Уявлю, що буде зі мною в найближчі десять років. Дивлюся на матір: вона каже те, що думає, і не вдає. І я все більше ціную таку прямоту», — поділився Ді Капріо.

Актор додав, що чесність по відношенню до себе та оточуючих, необхідність у якій він став відчувати після 50 років, вимагає сміливості та готовності до наслідків: «Прямолінійність може зруйнувати стосунки — особисті чи професійні, викликати незгоди, привести до розставань. Але в якийсь момент ти просто перестаєш витачати час марно. Адже більша частина життя позаду ».

Варто відзначити, що в мережі часто жартують про те, що чим старшим стає Ді Капріо, тим молодшими стають його обраниці. Як правило, актор вибирав собі партнерку не старше 25 років, а після досягнення цього віку розривав з ними відносини. Однак нинішня пасія Леонардо, 27-річна модель Вітторія Черетті, стала винятком.

Як відомо, пара познайомилася у 2023 році на Каннському кінофестивалі, де Ді Капріо представляв фільм «Вбивці квіткового місяця», і з того часу регулярно проводить час разом.

Нагадаємо, нещодавно Лео і Вітторія відвідали «весілля століття» власника Amazon Джеффа Безоса та Лорен Санчес, а потім відпочили з молодятами на Ібіці.

Фото: Esquire

