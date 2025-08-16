Німецький дипломат та колишній очільник Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер переконаний, що володимир путін здобув перемогу під час переговорів на Алясці. Про це він написав у соцмережі Х.

ВІДЕО ДНЯ

«Аляска: Путін отримав свій перший прийом від Трампа, тоді як Трамп не отримав нічого. Як і слід було побоюватися: ні припинення вогню, ні миру. Ніякого реального прогресу — явний рахунок 1:0 на користь путіна», — зазначив він.

Ішингер додав: «Жодних нових санкцій. Для українців: нічого. Для Європи: глибоке розчарування».

Як писали «ФАКТИ», 15 серпня Дональд Трамп та путін зустрілися на Алясці. Очільнику Кремля постелили червону доріжку, коли він виходив із літака. Це обурило багатьох журналістів та політиків.

РЕКЛАМА

5

Читайте нас у Facebook