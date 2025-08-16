- 15:51 «Для українців — нічого»: в Німеччині розкритикували зустріч путіна і Трампа
- 15:23 Абсолютно не переймаються: близько половини поляків не вірять у війну з росією
- 14:56 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 14:50 Всі збожеволіли через нього: експерти визначили головний модний wellness-гаджет 2025 року
- 14:30 Не спасе навіть Бред Пітт: Квентін Тарантіно пояснив, чому відмовився знімати фільм з улюбленцем Голлівуду
- 14:22 Чи вдасться українцям заробити на депозитах до кінця року: банкір розповів, що чекає на банківські вклади
- 14:01 Бойфренд Ястремської нокаутував суперника у першому раунді та завоював титул ММА в США
- 13:31 Україна продовжуватиме атаки БПЛА по росії, доки не буде укладено мирну угоду
- 13:11 Приємні несподіванки та маленькі перемоги: кому зі знаків зодіаку пощастить у вихідні 16 та 17 серпня
- 12:45 Частині українців допоможуть оплатити електроенергію: хто отримає право на гроші
- 12:20 «На свій перший день народження я отримала… протез»: спортсменка без кінцівки про дитячий булінг, кар’єру та прийняття себе
- 12:08 Дощі з Європи «підмочать» Україну, але поки що буде спекотно: прогноз погоди на вихідні, 16−17 серпня
«Для українців — нічого»: в Німеччині розкритикували зустріч путіна і Трампа
Німецький дипломат та колишній очільник Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер переконаний, що володимир путін здобув перемогу під час переговорів на Алясці. Про це він написав у соцмережі Х.
«Аляска: Путін отримав свій перший прийом від Трампа, тоді як Трамп не отримав нічого. Як і слід було побоюватися: ні припинення вогню, ні миру. Ніякого реального прогресу — явний рахунок 1:0 на користь путіна», — зазначив він.
Ішингер додав: «Жодних нових санкцій. Для українців: нічого. Для Європи: глибоке розчарування».
Як писали «ФАКТИ», 15 серпня Дональд Трамп та путін зустрілися на Алясці. Очільнику Кремля постелили червону доріжку, коли він виходив із літака. Це обурило багатьох журналістів та політиків.5
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня