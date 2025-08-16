Все залежить від Зеленського, він повинен погодитись, — Трамп після зустрічі з путіним

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером володимиром путіним на Алясці заявив, що тепер від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні, інформує Fox News.

Також він заявив, що незабаром може відбутися зустріч Зеленського з путіним.

«Тепер справді залежить від президента Зеленського, щоб це зробити», — заявив президент США.

Водночас Трамп відмовився назвати розбіжності, які заважають досягненню угоди.

Він також сказав, що він погодився на переговорах з російським лідером, що війна в Україні завершиться обміном територіями та певними гарантіями безпеки з боку США.

Президент США назвав путіна «сильним хлопцем» і «крутим, як чорт», але сказав, що зустріч була позитивною.

«Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І дивіться, Україна має з цим погодитися», — заявив президент США і дав пораду Зеленському: «Треба укласти угоду».

Також Трамп дав зрозуміти, що він утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших «суворих наслідків» для росії, після того, як дійшов висновку, що його зустріч з путіним пройшла «дуже добре».

«Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз», — сказав американський лідер.

Трамп заявив, що путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть, щоб він був присутній на майбутній потенційній зустрічі з обговорення шляхів досягнення миру.

«Вони обидва хочуть, щоб я був там. Вони обидва хочуть, щоб я був там, і я буду там», — запевнив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп під час зустрічі з путіним на Алясці сподівається досягти «певного припинення бойових дій» між росією та Україною, щоб створити простір для переговорів про повне закінчення війни.

