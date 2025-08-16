За що це: Анна Трінчер зворушила мережу зізнанням

Популярна співачка Анна Трінчер, яка вразила відвертим відео, зізналася у власних переживаннях. За словами артистки, багато років вона боролася з хейтом, намагаючись «примиритись» з такою стороною популярності. На своїй сторінці у соціальній мережі Анна виклала відео з моментами подолання негараздів на шляху до успіху. Починаючи з участі у дитячому популярному пісенному шоу, коли їй було тринадцять років.

— З 13 років і до сьогодні, відколи я з’явилась у публічному просторі, я постійно «переварювала» тонни бруду, який на мене виливали люди, що навіть ніколи зі мною не зустрічалися, — зізналася Анна. — Тоді, маленька, я не розуміла, за що це. І, на жаль, почала шукати причину в собі… ледь не повірила, що заслужила таке ставлення, що зі мною щось не так.

З тих пір я пройшла різні етапи «прийняття» цієї сторони публічності. Але категорично не хочу з нею миритися. Саме тому я показую вам обличчя тих, хто залишає такі коментарі. Можливо, десь «крига зсунеться» і люди почнуть усвідомлювати відповідальність за свої слова.

Я вистояла. Сьогодні мене важко зачепити людським невіглаством — скоріше, я відчуваю жалість до таких людей. Але… у когось цього разу не вийшло.

Шанувальники підтримали співачку і подякували їй за відвертість.

«Памʼятаю тебе з дитячого „Євробачення“ в Софії!» — поділилася співачка Катерина Бужинська.

«Обіймаю тебе, маленька сталева крихітка», — розчулилися у коментарях.

«Треба мати величезну силу, щоб пройти такий шлях з високо піднятою головою, — поділилися враженням. - Ти для мене маленька смілива дівчинка і приклад не здаватись».

«Дякую, що ділишся та висвітлюєш зворотну сторону медійності, обіймаю, ти найкраща», — додали у мережі.

Раніше популярна співачка розповіла про свій раціон.

