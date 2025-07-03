Картопля фрі, млинці, морозиво: популярна співачка вразила своїм раціоном (фото)

Популярна акторка та співачка Анна Трінчер, образ якої нещодавно розкритикували у мережі, поділилася вражаючими світлинами. Анна проводить відпустку у Парижі та на своїй сторінці у соціальній мережі ділиться враженнями та фото зі столиці Франції. Співачка досліджує Париж разом з подругою. Вони відвідують ресторани, визначні місця та побували у «Діснейленді».

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«Це було класно, — поділилася Анна після дня, проведеного у „Діснейленді“. - Дозволила собі побути дитинкою, прожила всі емоції. Їла, як дитина, — картопля фрі, блінчики з Нутеллою, морозиво. Їла цілий день і ні в чому собі не відмовляла. Кричала, коли хотіла, сміялася, мовчала, роздивлялася. Просто відчула всі емоції, за якими так сумувала, коли ми стаємо дорослими».

Анна виклала відео з найдорожчого закладу, у якому пʼє каву за 750 гривень, та показала підйом на Ейфелеву вежу.

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«Мені личить Париж…» — написала співачка.

Підписники відреагували на дописи артистки у коротких коментарях.

«Шикарна», — додали у відповідь.

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«Кішечка», — написали у мережі.

«Сяєш», — не стримали вражень.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» суддя «Зважених та щасливих», фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про випробування під час великої війни.

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