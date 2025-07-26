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Шоу-бізнес

Саундтрек до найгарячішої ночі: популярна співачка вразила відвертим відео

11:05 26 липня 2025
Кадр з кліпу Анни Трінчер на пісню “Півонії”

Популярна співачка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно показала світлини з Парижу, вразила новою роботою. Артистка випустила пісню «Півонії» та кліп на неї, який вражає потужною сексуальністю. За словами співачки, композиція про «закохування в себе». Над кліпом працював популярний режисер Герман Ненов, який вже працював з Трінчер над хітом «Зірочка, палай!». У відео Трінчер, яка відома експериментами зі своєю зовнішністю, в червоному комбінезоні постає у сексуальних позах на тлі квітів.

«І знаєте, коли вам кажуть, що світ не крутиться навколо вас, — просто вмикайте „Півонії“ і доводьте протилежне, — написала Анна на своїй сторінці у соціальній мережі. — Те саме відчуття, коли мала вийти пісня для занять коханням, а народилась для закохування… у себе. Ця пісня для того, аби кожна жінка відчула себе тією самою — незабутньою, бажаною та особливою. Тією, про яку мріють. Тією, яку згадують».

Кадр з кліпу “Півонії”
Кадр з кліпу “Півонії”

Шанувальники відреагували під відео у коментарях та поділилися враженнями.

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«Ця пісня — це просто ваууу! — написали у мережі. — Така ніжна, спокуслива й водночас чуттєва… „Півонії“ звучать, як саундтрек до найгарячішої ночі. Аня, ти неймовірна!»

Анна Трінчер у кліпі "Півонії"
За словами співачки, це композиція про “закохування в себе”

«Я ще ніколи не відчувала такого екстазу і насолоди від кліпу і треку, — зізналися шанувальники. — Аня, ти відкрилася з зовсім іншої сторони, відвертої, спокусливої, а головне — такої щирої і справжньої! Це той рівень, якого ти досягла — і я в захваті».

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«Перша пісня Трінчер, яка мені дійсно зайшла, приспів який дійсно крутиться в голові на повторі», — поділилися враженнями.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як у мережі обговорювали нову кандідатуру на проєкт «Холостячка».

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