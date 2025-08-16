41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
Пішов вслід за батьком боронити Україну: в бою за Куп’янськ поліг воїн з Хмельниччини

20:35 16 серпня 2025
Олександр Суховецький

Страждання, несправедливість, біль утрат — це те, що доводиться переживати нашому народу в щоденній жорстокій реальності цієї жахливої війни. У рідне село на Хмельниччині Писарівку повернувся захисник Олександр Суховецький, повідомляє Війтовецька громада. Йому назавжди 29 років.

«Саша навчався у коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету, а у 2018 році закінчив і сам університет. У 2019 році створив сім’ю із дівчиною Вікторією, і 3 серпня цього року подружжя відзначило шосту річницю подружнього життя, але клята війна завадила їх щастю», — йдеться у повідомленні громади.

У 2024 році Олександр був мобілізований, бо хотів захищати й бути там, де потрібен. Не вагаючись, підписав контракт і став на захист України, як і його батько Михайло.

«11 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Куп’янська Харківської області життя Олександра обірвалося. До останнього він був вірний військовій присязі», — повідомили земляки.

Чин похорону розпочався у Свято-Георгіївському храмі, а продовжився у родинному домі в Писарівці. До місця вічного спочинку героя провели під звуки похоронного оркестру з молитвою на вустах. Поховали Олександра з усіма почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Прикарпатті вшанували пам’ять героя Андрія Черковського, який не переніс важкого поранення.

20

