- 20:35 Пішов вслід за батьком боронити Україну: в бою за Куп’янськ поліг воїн з Хмельниччини
- 20:08 Мариновані сливи: пікантна закуска для святкового столу
- 19:57 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:41 Карма чи свідома провокація? У росії дрон поцілив у житловий будинок, експерт пояснив, чому так сталося
- 19:16 Україна має право бити по нафтопереробці росії — військовий експерт
- 19:01 Овнам — авантюризм, Близнюкам — цікаві пропозиції, Стрільцям — нові можливості: астропрогноз на 17 серпня
- 18:32 Кидається захищати Меган, бо «люди так погано до неї ставляться»: експерти розкритикували Гаррі
- 18:11 Коли час збирати врожай: чотири ознаки того, що гарбуз дозрів
- 17:51 «Червона доріжка для ізгоя»: що пишуть ЗМІ про зустріч на Алясці
- 17:21 За що це: Анна Трінчер зворушила мережу зізнанням
- 17:17 «Зустріч на Алясці не просто підвела світ до небезпечної межі, вона її перетнула», — Олександр Коваленко
- 16:53 Кроликам важливо бути активними, а Драконам — стриманими: східний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня
Пішов вслід за батьком боронити Україну: в бою за Куп’янськ поліг воїн з Хмельниччини
Страждання, несправедливість, біль утрат — це те, що доводиться переживати нашому народу в щоденній жорстокій реальності цієї жахливої війни. У рідне село на Хмельниччині Писарівку повернувся захисник Олександр Суховецький, повідомляє Війтовецька громада. Йому назавжди 29 років.
«Саша навчався у коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету, а у 2018 році закінчив і сам університет. У 2019 році створив сім’ю із дівчиною Вікторією, і 3 серпня цього року подружжя відзначило шосту річницю подружнього життя, але клята війна завадила їх щастю», — йдеться у повідомленні громади.
У 2024 році Олександр був мобілізований, бо хотів захищати й бути там, де потрібен. Не вагаючись, підписав контракт і став на захист України, як і його батько Михайло.
«11 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Куп’янська Харківської області життя Олександра обірвалося. До останнього він був вірний військовій присязі», — повідомили земляки.
Чин похорону розпочався у Свято-Георгіївському храмі, а продовжився у родинному домі в Писарівці. До місця вічного спочинку героя провели під звуки похоронного оркестру з молитвою на вустах. Поховали Олександра з усіма почестями.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Прикарпатті вшанували пам’ять героя Андрія Черковського, який не переніс важкого поранення.20
