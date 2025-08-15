- 21:03 Спека в будинку нестерпна: простий та ефективний спосіб охолодження
З честю та гідністю виконував свій військовий обов’язок: у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини
У Літинській громаді поховали воїна Івана Зелінського. Він поліг 5 серпня 2025 року під час виконання військового обов’язку. Сталося це внаслідок ворожого удару FPV-дроном по позиціях підрозділу поблизу населеного пункту Варварівка Чугуївського району Харківської області. Івану навіки 26 років, повідомляє селищна громада.
«Іван виріс в мальовничому селі Городище. Навчався у місцевій школі, а у 2013 році після закінчення 9-ти класів вступив до Вінницького професійного училища та обрав для себе просту, але важливу професію — автомеханік-слюсар. З 2017 до 2022 року працював водієм у Лiтинських електромережах, а у березні 2023 року був призваний до лав Збройних Сил України по мобілізації. З честю та гідністю виконував свій військовий та громадянський обов’язок, мужньо та хоробро стояв на захисті рідної землі. Іван служив старшим сапером-гранатометником інженерно-саперного взводу», — йдеться у повідомленні.
На 27-ому році життя обірвалася життєва стежка молодого, відважного та сміливого захисника. Віддати останню шану та гідно провести воїна до місця вічного спочинку зібралися рідні, близькі, військові побратими. Поховали доблесного воїна на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями!
Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Сумщині пластуна із Черкас, який у перші місяці вторгнення пішов боронити країну.20
