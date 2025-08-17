Російський терор не зупиняється: Нікопольщина під «Градами», Харківщина під дронами — є загиблі та поранені

Попри заяви кремля про бажання закінчити війну, російські військові не припиняють атаки на Україну. За інформацією командування Повітряних сил, в ніч на 17 серпня противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛАна півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.

Так, на Дніпропетровщині два райони області були під ворожими атаками. На Нікопольщину агресор спрямував безпілотники, відкривав вогонь з реактивної системи залпового вогню «Град». Бив по районному центру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені декілька автівок, одна машина знищена вогнем, знищені два приватні будинки, ще три — понівечені, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ударів БпЛА по Межівській та Покровській громадах виникло декілька загорянь. Горіли дві приватні оселі, гараж, суха трава. Потрощена також інфраструктура. На щастя, люди не постраждали.

Впродовж доби окупанти завдали 505 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та закладів освіти. Мирні жителі не постраждали, зазначив керівник області Іван Федоров.



Чотири людини постраждали внаслідок ворожої атаки по Вільшанах на Харківщині, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, 16 серпня близько 21:00 російський ударний безпілотник влучив у подвір’я приватного будинку. 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та їх 76-річна родичка отримали гостру стресову реакцію. Пошкоджено будинок та гараж.

На Херсонщині через російську агресію 2 людини дістали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль, повідомили у Херсонській ОВА.

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 16 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: по 2 у Райському і Святогорівці, 1 у Костянтинівці.

Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.



Керівник міської військової адміністрації Костянтинівки на Донеччині повідомив, що по місту ворог застосував ударні FPV-дрони проти цивільної інфраструктури. Унаслідок однієї з атак загинула людина.

«Закликаємо мешканців громади зважати на реальну небезпеку і своєчасно евакуюватися до безпечніших регіонів України. Евакуація допоможе зберегти ваше життя та здоров’я», — закликав він.

Нагадаємо, минулої ночі противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 85 БпЛА. Бив по прифронтових районах Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

