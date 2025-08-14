Вночі ворог атакував дронами Чернігівську та Донецьку області та вдарив ракетою по Сумщині

Російські терористи продовжують бити по мирних українських містах і селах. За інформацією командування Повітряних сил, в ніч на 14 серпня противник атакував Україну 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 з Курської області та 45 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами — Сумщину.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.





На Сумщині внаслідок ракетного удару з рф постраждали — 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік, повідомив керівник області Олег Григоров.

За його словами, атака сталася вчора пізно ввечері в одному з сіл Середино-Будської громади.

«Стан дівчинки стабільний, загрози життю немає. Чоловік отримав легкі поранення, йому надали необхідну медичну допомогу, лікується амбулаторно», — додав Григоров.

В внаслідок удару ворога, попередньо, пошкоджені близько 6 приватних будинків та транспорт.



За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 13 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Родинському. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.



З самого ранку російські військові обстріляли з артилерії Молодіжне на Херсонщині. Внаслідок «прильоту» у будинок постраждав 16-річний хлопець. Його госпіталізували з вибуховою травмою, гострою реакцією на стрес, уламковими пораненнями руки та ніг.

Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості, повідомили у Херсонській ОВА.



Нагадаємо, нещодавно росіяни скинули КАБи на автовокзал у Запоріжжі, поранено 20 людей. Також окупанти зруйнували залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині.

