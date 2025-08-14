- 10:21 На Львівщині компанія молоді розбилася на автомобілі з підлітком за кермом: є жертви
- 09:54 «Шахтар» — «Панатінаїкос»: розклад прямих телетрансляцій та ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
- 09:31 Вночі ворог атакував дронами Чернігівську та Донецьку області та вдарив ракетою по Сумщині
- 09:06 Заворушення у Сербії: десятки поранених, Вучич заявив про дострокові президентські вибори
- 08:41 Безпілотники знову підпалили НПЗ у Волгограді та «навідалися» на роботу до губернатора Білгородської області
- 08:17 Терезам варто зайнятися пошуком балансу у всьому, а Рибам — уникати зайвої метушні: гороскоп на 14 серпня
- 00:26 «ПСЖ» без Забарного відігрався з 0:2 і завоював у серії пенальті Суперкубок УЄФА: відеоогляд матчу
- 13.08 22:01 Літо в банці: як законсервувати помідори без солі, цукру й оцту
- 13.08 21:31 «Мріяв бути священиком, а став виконавцем»: український співак Ігор Целип про духовність, сцену і спів
- 13.08 21:02 Додайте кілька крапель до вашої праски: прасування буде справжнім задоволенням
- 13.08 20:53 Компанія, пов'язана зі скандальним Микитасем та Астіоном, намагається зірвати продаж «Укрбуду»: що про це пишуть ЗМІ
- 13.08 20:45 «Ввечері, коли всередині ліхтаря запалюється світло, стається диво», — мисткиня Марія Румілова
Вночі ворог атакував дронами Чернігівську та Донецьку області та вдарив ракетою по Сумщині
Російські терористи продовжують бити по мирних українських містах і селах. За інформацією командування Повітряних сил, в ніч на 14 серпня противник атакував Україну 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 з Курської області та 45 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами — Сумщину.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.
На Сумщині внаслідок ракетного удару з рф постраждали — 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік, повідомив керівник області Олег Григоров.
За його словами, атака сталася вчора пізно ввечері в одному з сіл Середино-Будської громади.
«Стан дівчинки стабільний, загрози життю немає. Чоловік отримав легкі поранення, йому надали необхідну медичну допомогу, лікується амбулаторно», — додав Григоров.
В внаслідок удару ворога, попередньо, пошкоджені близько 6 приватних будинків та транспорт.
За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 13 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Родинському. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.
З самого ранку російські військові обстріляли з артилерії Молодіжне на Херсонщині. Внаслідок «прильоту» у будинок постраждав 16-річний хлопець. Його госпіталізували з вибуховою травмою, гострою реакцією на стрес, уламковими пораненнями руки та ніг.
Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості, повідомили у Херсонській ОВА.
Нагадаємо, нещодавно росіяни скинули КАБи на автовокзал у Запоріжжі, поранено 20 людей. Також окупанти зруйнували залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині.
