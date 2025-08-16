- 09:49 Після «прориву»: ЗСУ відбили у росіян ще два села під Добропіллям
- 09:09 Поки на Алясці домовлялися, на Україну летіли ракети та дрони: яким областям «дісталося»
- 08:58 Особливості Третього Спаса: ворожіння на горіхах, освячення їжі та полотняних сорочок, перестороги і прикмети
- 08:44 Все залежить від Зеленського, він повинен погодитись, — Трамп після зустрічі з путіним
- 08:18 Креативні ідеї для Водоліїв, ремонт для Тельців і мистецтво для Дів: гороскоп на 16 серпня
- 01:34 Червона доріжка та посмішка: на Алясці проходить історична зустріч Трампа та путіна
- 15.08 22:01 Карпатка з чорницею: десерт, який хочеться з’їсти до останньої крихти
- 15.08 21:37 В інтересах Столара? ЗМІ про 66% братів Астіонів у «Техно-Онлайн», яка претендує на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Винні особисті обставини: відома співачка скасувала благодійний концерт
- 15.08 21:03 Спека в будинку нестерпна: простий та ефективний спосіб охолодження
- 15.08 20:34 З честю та гідністю виконував свій військовий обов’язок: у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини
- 15.08 20:23 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
Поки на Алясці домовлялися, на Україну летіли ракети та дрони: яким областям «дісталося»
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 16 серпня (із 19.30 15 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
«Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини. Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях», — йдеться у повідомленні.
Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі ворог атакував безпілотниками Покровську громаду Синельниківського району області.
«Виникли пожежі на території сільськогосподарських підприємств. Нікополь агресор обстріляв з артилерії та поцілив FPV-дроном. Всюди минулося без загиблих і постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», 15 серпня росіяни завдали удару по центральному ринку міста Суми.52
Читайте нас у Facebook