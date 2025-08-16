40.85 / 41.59 47.74 / 48.63
Поки на Алясці домовлялися, на Україну летіли ракети та дрони: яким областям «дісталося»

9:09 16 серпня 2025
Росія в ніч на 16 серпня випустила 85 дронів і ракету по Україні

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 16 серпня (із 19.30 15 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

«Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини. Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі ворог атакував безпілотниками Покровську громаду Синельниківського району області.

«Виникли пожежі на території сільськогосподарських підприємств. Нікополь агресор обстріляв з артилерії та поцілив FPV-дроном. Всюди минулося без загиблих і постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 15 серпня росіяни завдали удару по центральному ринку міста Суми.

