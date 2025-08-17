Аграрій з Київщини порадив, чим підживити полуницю в серпні і у вересні

Аграрій Валерій з Київської області, який зміг перемогти переноспороз на дачі, зараз зайнятий не менш важливою справою: готує полуницю до наступного сезону.

За його словами, полуниця в червні відплодоносила, після чого він зрізав у неї майже все листя, а також провів підживлення азотовмісним добривом під назвою «ростконцентрат», яке містить 15 одиниць азоту, сім фосфору і сім калію.

Через місць після такого підживлення рослинки відновилися і наростили зелену масу.

Також у серпні Валерій радить провести обробку рослин від шкідників. Чим можна обробити прямо зараз? Зокрема, препаратом «Квадріс» — його можна використати для боротьби з гниллю і борошнистою росою.

До того ж, якщо температура повітря ще буде вищою за 18 градусів, то можна застосувати біологічний препарат «Актоцит». Він допоможе захистити від таких шкідників, як попелиця, кліщі, трипси і деякі інші. Розбавити потрібно 30−60 мл препарату на 10 літрів води.

В той же час, якщо встановилася прохолодна погода, то можна застосувати будь-який препарат від шкідників хімічного складу. Наприклад, «Вертімек». Він не тільки захищає від широкого спектру шкідників, але й допомагає закласти у серпні і вересні бруньки майбутнього врожаю.

Також у серпні Валерій радить провести підживлення полуниці за допомогою сульфату калія (сірчанокислого калія).

Цей препарат підвищує стійкість рослин до різних негараздів: стресів, посухи, переохолодження, хвороб, і навіть шкідників. Також калій допомагає збільшити закладення нових бруньок, і проводити його бажано у серпні чи у вересні, але не навесні.

Підживлювати слід з розрахунку 25 г препарату (приблизно столова ложка) на 10 л води. Якщо немає сірчано-кислого калію, то можна використати монофосфат калію — в ньому є фосфор, що теж непогано для росли.

