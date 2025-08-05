Переноспороз майже переможено: аграрій з Київщини показав, який результат дали три обробки огірків біопрепаратами (відео)

Щоб захистити врожай овочів від хвороб аграрії застосовують різні засоби. Так Гала з Німеччини знімає томати кущів зеленими.

А аграрій з Київщини Валерій розповів, як він бореться з переноспорозом (несправжньою борошнистою росою) на огірках, які вирощує у своїй теплиці.

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В попередніх відео фермер розповідав, чи можна спробувати вилікувати цю хворобу. Тоді він називав три варіанти лікування. Перший — це обробка біологічними препаратами триходермін та планриз з розрахунку по такій схемі: перша обробка, потім через три дні — наступна обробка, і ще через три дні — ще одна обробка.

Валерій нагадує, який вигляд мали рослини кілька днів тому — великі жовті плями на них майже зупинені, і зараз практично підсохли, зупинивши своє розповсюдження по рослинах.

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«Хочу нагадати, що майже всі збудники хвороб розташовуються і розповсюджуються на нижній стороні листа. Тому коли будете обробляти рослини, не забувайте про це», — нагадує аграрій.

На ще одній рослині він помічає ознаки нової атаки захворювання поряд з вилікуваними ділянками.

Втім, Валерій допускає, що ще не зовсім почала діяти остання, третя обробка, тому вирішує спостерігати за рослинами. А в разі необхідності, знов обробляти рослини.

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Також аграрій вирішує обрізати пошкоджене листя, і продовжувати отримувати урожай вже на стеблі, яке буде наростати.

У коментарях колеги бажають успіхів Валерію і пишуть, що з нетерпінням чекають на наступний випуск його відео — адже цікаво, чи вдасться фермеру перемогти хвороби й мати гарний урожай.

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