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Переноспороз майже переможено: аграрій з Київщини показав, який результат дали три обробки огірків біопрепаратами (відео)
Щоб захистити врожай овочів від хвороб аграрії застосовують різні засоби. Так Гала з Німеччини знімає томати кущів зеленими.
А аграрій з Київщини Валерій розповів, як він бореться з переноспорозом (несправжньою борошнистою росою) на огірках, які вирощує у своїй теплиці.
В попередніх відео фермер розповідав, чи можна спробувати вилікувати цю хворобу. Тоді він називав три варіанти лікування. Перший — це обробка біологічними препаратами триходермін та планриз з розрахунку по такій схемі: перша обробка, потім через три дні — наступна обробка, і ще через три дні — ще одна обробка.
Валерій нагадує, який вигляд мали рослини кілька днів тому — великі жовті плями на них майже зупинені, і зараз практично підсохли, зупинивши своє розповсюдження по рослинах.
«Хочу нагадати, що майже всі збудники хвороб розташовуються і розповсюджуються на нижній стороні листа. Тому коли будете обробляти рослини, не забувайте про це», — нагадує аграрій.
На ще одній рослині він помічає ознаки нової атаки захворювання поряд з вилікуваними ділянками.
Втім, Валерій допускає, що ще не зовсім почала діяти остання, третя обробка, тому вирішує спостерігати за рослинами. А в разі необхідності, знов обробляти рослини.
Також аграрій вирішує обрізати пошкоджене листя, і продовжувати отримувати урожай вже на стеблі, яке буде наростати.
У коментарях колеги бажають успіхів Валерію і пишуть, що з нетерпінням чекають на наступний випуск його відео — адже цікаво, чи вдасться фермеру перемогти хвороби й мати гарний урожай.
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