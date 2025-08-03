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Найкращий томат для соусів і соків: агроблогерка розповіла про сорт помідорів, який поки маловідомий в Україні
Українські аграрії радо діляться один з одним порадами щодо робіт на дачі, а також інформацією про нові сорти городини та фруктів. Так, ведуча блогу під назвою «В гостях у Тані» (майже 60 тисяч підписників) раніше розповідала про враження від вирощування гібридного сорту томатів «Бобкат», а аграрій Валерій («Наша дача», 198 тисяч підписників) — чим краще підживлювати часник.
Але життя не стоїть на місці, нова інформація з'являється постійно. Отже, авторка каналу «В гостях у Тані» розповіла про ще один сорт дуже смачних помідорів.
«Хочу познайомити вас іще з одним дуже смачним сортом помідорів, який вирощую вже другий рік. Називається він «Корейський довгоплідний», — зазначила вона та додала, що це ідетермінантний сорт, і він непогано в'яжеться.
Помідори даного сорту добре підходять для виготовлення соусів і соків, так як всередині плодів дуже мало насіння — майже суцільне «помідорне м'ясо». Росте томат висотою десь у півтора метри.
Агроблогерка показала кущі з плодами, що зріють, наголосивши що томат був цього року посаджений пізніше через нестійку погоду. Тому помідори виросли невеликими.
Кущики «Корейського довгоплідного» — єдині на ділянці агроблогерки, листя у яких закручуються. Вона не виключає, що це є особливістю даного сорту.
Нагадаємо, що дням агроблогерка з Одеси надала поради щодо убезпечення рослин на дачі від навали сарани.
Фото — скріншот173
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