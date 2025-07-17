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- 17.07 18:30 У Польщі закривають притулки для українських біженців
У Польщі закривають притулки для українських біженців
У Польщі, де останнім часом посилили вимоги до українських біженців, поступово припинять діяльність притулків для воєнних мігрантів з України.
Про це повідомляє Польське радіо.
Йдеться про те, що з 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп — пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.
Кожен з них має право безоплатно проживати у спеціальних центрах протягом перших трьох місяців після прибуття до Польщі.
За інформацією видання, понад половина мешканців центрів колективного розміщення у Польщі вже проживають там довше безоплатного періоду й доплачують за проживання та харчування.
Для 6 тисяч біженців, які не входять у захищені групи, планують ввести програму «Разом до незалежності» за кошти ЄС. Вона передбачатиме субсидії на оренду квартир для українців та на покриття витрат для курсів польської мови.
Нагадаємо, Німеччина скорочує фінансову підтримку новоприбулим біженцям з України. Як повідомляли «ФАКТИ», ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року. Втім, триває робота над планом повернення українців на батьківщину.218
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