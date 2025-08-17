Хочуть викликати страх та хаос: Норвегія звинувачує росію в нападі на дамбу

росія продовжує вести гібридну диверсійну кампанію проти Європи. Так, норвезька розвідка звинувачує рф у проведенні кібератаки у квітні цього року, в результаті якої було взято під контроль дамбу на заході країни та відкрито шлюз на чотири години. За даними Норвезької служби безпеки поліції (PST), атака була спрямована на дамбу Бремангер поблизу міста Свельген. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на видання NRK.

ВІДЕО ДНЯ

В результаті дамба випускала 500 літрів води на секунду, поки несправність не виявили та шлюзи не закрили. На щастя, рівень води в дамбі був значно нижчим за критичну межу, тому постраждалих чи пошкоджень не було.

Служба безпеки пов'язала квітневу кібератаку з москвою і заявила про публічно, що трапляється рідко. «За останній рік ми помітили зміну в діяльності проросійських кіберактивістів, — сказала голова PST Беате Гангас. — Метою таких операцій є вплив на населення та викликання страху та хаосу. Наш російський сусід став більш небезпечним».

Раніше голова розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Польща, країни Балтії, Північна Європа у зоні ризику через ймовірний напад росії.

РЕКЛАМА

Експерт Валерій Пекар не відкидає російського удару по Європі ще до кінця цього року.

РЕКЛАМА

86

Читайте нас у Facebook