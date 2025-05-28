У березні голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що напад росії на Європу безпосередньо залежить від того, як швидко завершиться війна в Україні. Якщо війна завершиться раніше, агресія росії проти Європи теж може початися раніше, ніж очікується. Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко переконаний, що наша держава — це не просто країна, яка бореться за себе. Ми — щит Європи. І поки ми стримуємо цю навалу, інші країни мають час готуватися.

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«Плани росії не змінилися. Вони хочуть повного контролю над Україною і впливу на пострадянські країни. Але далі — це вже не „можливо“, а питання часу в тому, хто буде наступний. Польща, країни Балтії, Північна Європа — у зоні ризику. Наші аналітики вже не питають, чи наважиться росія напасти на інші країни. За нашими прогнозами, які поділяють і європейські колеги, після закінчення бойових дій рф знадобиться до 2−4 років, щоб відновити боєздатність. Якщо санкції скасують — процес переозброєння піде набагато швидше. Тобто через 2−4 роки після завершення війни росія буде технічно готова до нової агресії — вже проти Європи», — сказав Олег Іващенко.

А зараз, додав Іващенко, ми всі бачимо гібридну гру: роз’єднати союзників, зменшити підтримку України, впливати на рішення через Угорщину.

«Це політична частина війни. Ми це розуміємо», — зазначив голова зовнішньої розвідки.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що зробить Європа, якщо Трамп остаточно відвернеться від України.

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