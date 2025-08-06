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росія може відновити свою гібридну кампанію проти Європи найближчим часом — аналітики

14:33 6 серпня 2025
російські диверсії в Європі

Російські розвідувальні служби, видається, впроваджують інновації у своїх диверсійних операціях у Європі. Згідно зі звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень, кількість випадків диверсійних дій та інцидентів гібридної війни, в яких підозрюють росію, в Європі різко зросла — до 30 атак у 2024 році. Також відомо про 11 випадків гібридних атак, підтримуваних москвою, між січнем та травнем 2025 року.

Аналітики оцінили, що тенденція до зниження кількості диверсійних атак у 2025 році може бути пов'язана зі збільшенням присутності НАТО в Чорному морі. Або ж спробами росії позиціювати себе як добросовісного перемовника під час мирних переговорів зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Також не виключені побоювання, що масштаби російських гібридних атак у Європі можуть спровокувати ескалацію НАТО, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Американські та європейські чиновники повідомили, що тенденція до зниження може бути пов'язана з бажанням путіна уникнути ворожнечі з президентом Трампом на початку американських мирних зусиль в Україні. Також, ймовірно, він не хотів наражатися на гучні судові процеси над диверсантами чи місцевими маріонетками, яких росія використовує для здійснення атак.

Офіційні джерела застерігають, що тенденція до зниження не свідчить про те, що росія припинила свої гібридні атаки або не посилюватиме їх у майбутньому. Аналітики зазначають, що російські диверсії частіше трапляються у східноєвропейських державах, ніж у західноєвропейських. За їхніми словами, російські спецслужби можуть удосконалювати свою тактику та переглядати злочинні мережі в Європі, з якими вони співпрацюють, і що росія може відновити свою гібридну кампанію проти Європи найближчим часом.

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Тим часом американський генерал назвав чинники, які можуть спинити росію.

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