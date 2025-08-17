Як обрати картоплю для посадки: головний показник відмінного врожаю

- 19:01 Водоліям — «Маг» і початок нових проектів, Скорпіонам — «Башта» і звільнення від старого: Таро-прогноз з 18-по 24 серпня
У городників настала чергова «гаряча» пора — збір картоплі, спілість якої можна перевірити одним вірним та простим способом, а також відбір бульб, які садитимуть наступного сезону.
Видання Gazeta.ua наводить поради селекціонера Миколи Завального, який розповідая, як правильно це зробити та на що потрібно звертати увагу.
За його словами, потрібно відбирати клубні, на яких яскраво виражені вічка. Це — перша ознака того, що майбутній врожає буде гарним. Якщо вічка маленькі, то і паростки наступного року вони даватиме тонкі — діла з ними не буде. Не варто залишати й спотворені чи криві картоплини.
Після того, як врожай зібрано і картопля відсортована, грядки, де вона висаджуватиметься наступного року, потрібно підживити та посіяти на них сидерати або просто перекопати землю. Обов'язково потрібно зібрати з грядок залишки рослин, бур'яни та гнилі плоди — вони можуть стати джерелом хвороб.
Про те, чи подорожчає цієї осені борщовий набір і, зокрема, картопля, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay33
