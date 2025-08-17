Як обрати картоплю для посадки: головний показник відмінного врожаю

У городників настала чергова «гаряча» пора — збір картоплі, спілість якої можна перевірити одним вірним та простим способом, а також відбір бульб, які садитимуть наступного сезону.

ВІДЕО ДНЯ

Видання Gazeta.ua наводить поради селекціонера Миколи Завального, який розповідая, як правильно це зробити та на що потрібно звертати увагу.

За його словами, потрібно відбирати клубні, на яких яскраво виражені вічка. Це — перша ознака того, що майбутній врожає буде гарним. Якщо вічка маленькі, то і паростки наступного року вони даватиме тонкі — діла з ними не буде. Не варто залишати й спотворені чи криві картоплини.

Після того, як врожай зібрано і картопля відсортована, грядки, де вона висаджуватиметься наступного року, потрібно підживити та посіяти на них сидерати або просто перекопати землю. Обов'язково потрібно зібрати з грядок залишки рослин, бур'яни та гнилі плоди — вони можуть стати джерелом хвороб.

РЕКЛАМА

Про те, чи подорожчає цієї осені борщовий набір і, зокрема, картопля, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook