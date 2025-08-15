В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати

Через війну, збільшення витрат на виробництво, весняні заморозки та літню спеку українцям у найближчі місяці варто готуватися до подорожчання основних продуктів харчування. Йдеться, перш за все, про хліб, олію та продукцію з зернових і олійних культур.

За даними профільних фахівців, цьогоріч очікується скорочення врожаю зернових та олійних культур на 5% у порівнянні з минулим роком, пише «Hromadske», нагадуючи, що Нацбанк вже знизив прогноз економічного зростання до 2,1% через негативний вплив погоди на агросектор.

Найбільше від посухи постраждали Миколаївська, Одеська, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області, де знищено значну частину врожаю кукурудзи та соняшнику, а в окремих районах зафіксовано пожежі на полях через обстріли.

В той же час у фермерів непогані врожаї основних культур борщового набору. Буквально всі позиції — картопля, капуста, буряк, морква, цибуля — їхня пропозиція зараз на ринку збільшується, тому ціни знижуються. На деякі культури ціни вже нижчі за торішні.

«Морква, цибуля та капуста є важливими культурами в Україні. Погіршення погодних умов, таких як посуха або надмірні опади, може вплинути на кількість врожаю, але завдяки досвіду аграріїв і розвитку сучасних агротехнологій, Україні вдається вирощувати достатні обсяги цих овочів для внутрішнього споживання хоча б до середини зими», — впевнений аналітик Максим Гопка з УКАБ.

З фруктами гірше.

«У нас 10% обліпихи після заморозків пропало взагалі, тому, щодо ягід ми бачимо тенденцію зниження врожаю десь відсотків на 30% порівняно з минулим роком. Ми тільки зараз починаємо збирати перші ягоди ожини, вона дуже затрималася з розвитком через погоду, — розповідає фермер Сергій Леонов із Київщини. — З усіма овочевими маємо затримку в вегетації, рослини через холод були у великому стресі».

Натомість ситуація з фруктами залишається складною: врожай ягід зменшився на 10%, а частка українських персиків скоротилася до 10% ринку, решту заповнив імпорт.

Фахівці наголошують, що серпень стане вирішальним місяцем для остаточного формування врожаю, а тривала спека і відсутність дощів можуть ще більше підняти ціни на низку продуктів уже цієї осені.

