Для стабільності гривні потрібні десятки мільярдів доларів, але не тільки: яким будуть курси долара та євро до кінця року

Для утримання курсу гривні Національний банк України витрачає в середньому до 800 млн дол. на тиждень, однак це далеко не єдина умова для стабільності нацвалюти. Але поєднання всіх цих факторів дозволить зберегти співвідношення гривні до долара до кінця року не більше ніж 43, а до євро — не більше ніж 51 грн.

Такий прогноз «ФАКТАМ» дав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «ГЛОБУС БАНКУ» Сергій Мамедов. При цьому, за його словами, долар залишиться найпопулярнішою іноземною валютою в Україні і євро його не замінить.

На думку банкіра на валютні курси впливатиме ціла низка факторів:

валютообмінна стратегія Нацбанку (дія режиму «керованої гнучкості»);

обсяг валютного виторгу через зовнішньоекономічну діяльність (основне джерело поповнення міжнародних валютних резервів країни);

розвиток економіки, насамперед основних галузей економіки (ВПК, АПК, будівництво тощо);

формування Державного бюджету на 2026 рік та курс американського долара;

обсяг макрофінансової допомоги з урахуванням потреб на 2026 рік, наприклад, на поточний рік — це від 33 до 40 млрд дол.;

хід війни та наслідки ворожої агресії, що вплине на ризики, правда цей фактор впливатиме більш опосередковано та разом з іншими суто економічними.

Що ж до конкретних цифр курсу долара в Україні в грудні, експерт вважає, що за оптимістичного сценарію курс американського долара перебуватиме в межах 41,8−43 грн. При цьому поточні коливання, хоча періодично рухатимуться то вгору, то вниз, все ж таки не стануть сенсаційними.

«Курс долара, як основної іноземної валюти, залишатиметься більш менш контрольованим: принаймні, у разі виникнення загрозливих обставин регулятор може вдатися до збільшення обсягів валютних інтервенцій і „погасити“, наприклад, ситуативний купівельний ажіотаж», — зазначив він.

Щодо курсу євро, то він залежатиме головним чином від світових торгів пари долар/євро та відповідних показників пари гривня/долар. На думку банкіра, чим менше розбіжностей та суперечок між США та ЄС, чим менший ступінь світової економічної невизначеності — тим більше шансів повернутися до курсів, коли курс євро до долара дорівнював 1,05−1,1.

«Хоча долару та євро як основним світовим валютам не загрожує знецінення, допоки ми не можемо виключити періодичні курсові кульбіти, спровоковані тими чи іншими подіями у світі. Дуже багато залежить від низки як об'єктивних, і суб'єктивних чинників, які можуть вплинути на вартість тієї чи іншої валюти. Однак, цілком можливо, що в Україні курс євро не вийде за 50−51 грн», — підсумував Сергій Мамедов.

Також він порадив, незважаючи на зростання популярності євро в Україні як засобу збереження готівки, не «вигрібати» з банків та обмінників усю євровалюту, оскільки восени курс останньої може змінюватися сильніше, ніж долар, в обидва боки.

Поки що ж у серпні, як писали «ФАКТИ», курси долара та євро до гривні залишаться досить стабільними.

