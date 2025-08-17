- 22:02 В готелі на Алясці знайшли урядові документи США щодо зустрічі Трампа і путіна: що там цікавого
- 21:33 Вона розлючена: драма розлучення Тома Бреді та Жизель Бюндхен триває
- 21:03 Відрізаєте поганий шматочок яблука та з’їдаєте решту: ця звичка може бути шкідливою для вашого здоров’я
- 20:34 Понад рік жевріла надія: на Покровському напрямку загинув воїн з Вінниччини
- 20:06 Консервуємо вдома кукурудзу: дуже простий та смачний рецепт
- 19:56 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:49 Життя в окупації: у Донецьку б’ються за воду та доносять на сусідів
- 19:26 Зимовий хіт: секрети ідеальних кабачків, які «розлітаються» першими
- 19:01 Водоліям — «Маг» і початок нових проектів, Скорпіонам — «Башта» і звільнення від старого: Таро-прогноз з 18-по 24 серпня
- 18:44 Рецепт з бабусиного зошита: ніжний сметанник, що тане у роті
- 18:24 «Захоплююсь нею. Хребет і гідність»: Марія Бурмака назвала жінку, яка викликає в неї почуття гордості
- 18:11 Кабмін ухвалив доленосне рішення для родин загиблих, але виплати отримають не всі
Понад рік жевріла надія: на Покровському напрямку загинув воїн з Вінниччини
На Вінниччині чергова болюча втрата. Гайсинська громада провела з почестями старшого солдата Сергія Побережного. Він все своє життя присвятив військовій службі, служив за правду та волю за нашої України. У розквіті молодих сил життєва дорога бійця обірвалась, бо російські солдати надумали захопити Україну за три дні. Тепер йому навіки 31, повідомляє міська рада.
«Сергій після школи вступив до Вінницького ПТУ N7, отримавши спеціалізацію кухаря 5-го розряду. З 2012 року проходив військову службу за контрактом у військовій частині зв'язку. Брав участь у бойових діях у зоні АТО/ООС на сході України. У перший день повномасштабного вторгнення наш земляк мобілізувався добровольцем у військову частину зв'язку В 0707. У квітні 2024 року, Сергія перевели до механізованої бойової бригади, у складі якої він знову вирушив до зони бойового зіткнення з російськими окупантами. Службу проходив на посаді старшого солдата, стрільця-зенітника зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу механізованого батальйону 110-ї окремої механізованої бригади», — йдеться у повідомленні.
У червні 2024 року зв'язок з бійцем обірвався на Донеччині. Один рік і два місяці у рідних жевріла надія, що їхній захисник живий і знаходиться в полоні. Однак сталося не так як гадалося…
Після обміну тіл наших полеглих захисників, на підставі проведених експертиз було підтверджено загибель Сергія Побережного. Свій останній бій 16 червня 2024 року герой зустрів неподалік від населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. У героя залишилися мати, кохана дружина та єдиний син.
Поховали захисника на кладовищі міста Гайсин на Алеї слави з усіма військовими почестями.
Раніше «ФАКТИ» розповідали історію добровольця Сергія Войценка з позивним «Явір», що загинув на Харківщині.46
Читайте нас у Facebook