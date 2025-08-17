Понад рік жевріла надія: на Покровському напрямку загинув воїн з Вінниччини

На Вінниччині чергова болюча втрата. Гайсинська громада провела з почестями старшого солдата Сергія Побережного. Він все своє життя присвятив військовій службі, служив за правду та волю за нашої України. У розквіті молодих сил життєва дорога бійця обірвалась, бо російські солдати надумали захопити Україну за три дні. Тепер йому навіки 31, повідомляє міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Сергій після школи вступив до Вінницького ПТУ N7, отримавши спеціалізацію кухаря 5-го розряду. З 2012 року проходив військову службу за контрактом у військовій частині зв'язку. Брав участь у бойових діях у зоні АТО/ООС на сході України. У перший день повномасштабного вторгнення наш земляк мобілізувався добровольцем у військову частину зв'язку В 0707. У квітні 2024 року, Сергія перевели до механізованої бойової бригади, у складі якої він знову вирушив до зони бойового зіткнення з російськими окупантами. Службу проходив на посаді старшого солдата, стрільця-зенітника зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу механізованого батальйону 110-ї окремої механізованої бригади», — йдеться у повідомленні.

У червні 2024 року зв'язок з бійцем обірвався на Донеччині. Один рік і два місяці у рідних жевріла надія, що їхній захисник живий і знаходиться в полоні. Однак сталося не так як гадалося…

Після обміну тіл наших полеглих захисників, на підставі проведених експертиз було підтверджено загибель Сергія Побережного. Свій останній бій 16 червня 2024 року герой зустрів неподалік від населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. У героя залишилися мати, кохана дружина та єдиний син.

РЕКЛАМА

Поховали захисника на кладовищі міста Гайсин на Алеї слави з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію добровольця Сергія Войценка з позивним «Явір», що загинув на Харківщині.

РЕКЛАМА

46

Читайте нас у Facebook