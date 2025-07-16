Гасити чужі пожежі небезпечно: чому шлюб Кейт Міддлтон та принца Вільяма опинився під загрозою розпаду

Коли кілька років тому принц Гаррі та його дружина відмовилися виконувати обов'язки членів королівської родини і переїхали до США (так званий «Мегзіт»), принцеса Кейт Міддлтон намагалася залишатися «останнім місточком» між двома братами, хоча це не подобалось її чоловіку.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ. Не секрет, що принц Вільям дуже сердився на молодшого брата. Майбутній король Великобританії зайняв досить жорстку позицію щодо «блудних родичів». І справа була не так у бунті Гаррі, як у його одкровеннях на камеру.

Сассекські за останні кілька років не раз намагалися кинути тінь на Британську Королівську родину, звинувачуючи їх, у тому числі, й у расизмі. Не дивно, що терпіння Вільяма швидко добігло кінця. Як раніше ствердували інсайдери, з принцом солідарна мачуха, королева Камілла. Вона нібито за останній рік дуже переймалася тим, що витівки Гаррі негативно впливають на стан онкохворого Чарльза III. А той, до речі, навпаки, налаштований на примирення з герцогом Сассекським.

Фото с сайта https://www.yahoo.com

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З монархом була солідарна і Кейт Міддлтон. Принцеса Уельська, за чутками, зв'язувалася з Гаррі та складала плани з тестем щодо можливих перемовин задля припинення конфлікту всередині королівської сім'ї. Але, здається, настав час для того, щоб Кейт визначилася, чого вона хоче більше: спробувати допомогти Гаррі чи зберегти шлюб із Вільямом?

«Вона нагадала йому, що приховувати в собі весь цей гнів шкідливо для нього, але вирішила відступити, намагаючись залікувати їхні розбіжності. Вона перестала намагатися все виправити і вважає, що краще захистити щастя свого шлюбу і чоловіка, ніж намагатися зробити ласку Гаррі», — зазначив інсайдер.

Джерело стверджує, що заради миру у своїй сім'ї Кейт припинила будь-яке спілкування з принцом Гаррі після останніх публічних коментарів герцога.

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«Він (Чарльз III. — Авт.) не хоче розмовляти зі мною через ці проблеми з безпекою, але було б непогано помиритися. <…> Я не знаю, скільки ще залишилося моєму батькові», — сказав Гаррі в інтерв'ю ВВС у травні, перебуваючи в Лондоні.

Тоді, як відомо, принц повторно програв суд проти уряду Великої Британії, який після «Мегзіту» відмовляється надавати Сассексу охорону. Кажуть, що Меган у травні дуже хотіла перетнутися з Гаррі, але Вільям різко відреагував на бажання дружини.

«Кейт і Вільям зазвичай дотримуються однієї точки зору, але Гаррі завжди був делікатною темою. Вільяму почало здаватися, що Кейт не встановлює чітких кордонів, і це спричинило напругу. Вона зрозуміла, що не варто піддавати свій шлюб випробуванню, намагаючись виправити те, що від неї не залежить», — додав інсайдер.

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«Вона намагається загасити пожежу у сусідньому дому, в той час, як полум'я може охопити її власний будинок», — прокоментувало ситуацію інше джерело.

Вочевидь, Кейт вирішила не опікуватися «не своїми справами», і вибрати «менше лихо» з двох існуючих варіантів.

До речі, раніше в британській пресі обговорювали той факт, що Уельскі сплять у різних спальнях.

Фото з сайту https://www.geo.tv

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